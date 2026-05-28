Sumar: "Mantenemos los niveles de apoyo; sigue existiendo el espacio de la izquierda plurinacional"
Jon Fernández, portavoz de Sumar en el Parlamento vasco, ha puesto en valor los resultados de su formación en el último EITB Focus. Ha subrayado que "los partidos políticos de este espacio estamos llamados a ofrecer un proyecto común".
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Será noticia: EiTB Focus sobre la intención de voto en las elecciones municipales y forales, alerta naranja por calor y crisis en el PSOE
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
La UCO abandona la sede del PSOE tras 12 horas recabando información del caso Leire Díez
El juez Santiago Pedraz ha pasado de investigar supuestas mordidas en contratos públicos a intentar esclarecer una presunta trama para desbaratar procedimientos que afectaban al PSOE o al Gobierno de España, con supuestos pagos del PSOE a esta exmilitante socialista.
¿Qué es el caso Leire Díez y de qué acusa ahora el juez Pedraz al PSOE?
El juez de la Audiencia Nacional que ya investigaba a la exmilitante socialista indaga ahora si hubo una trama para desestabilizar causas judiciales que afectaban al PSOE o al Gobierno.
Pedro Sánchez admite la gravedad de la investigación al PSOE, pero descarta adelantar elecciones
El presidente español ha reaccionado a los últimos acontecimientos ocurridos en torno al PSOE desde Roma. Ha destacado que defiende la "estabilidad" frente a la "parálisis" que, según él, provocarían unas elecciones.
Cerdán, la gerente del PSOE y Zarrías, imputados en el caso Leire Díez instruido por la Audiencia Nacional
La investigación avanza con nuevas decisiones judiciales en una causa que analiza una presunta red vinculada a contratos públicos y obtención de información sensible. Las diligencias incluyen registros y nuevas imputaciones.
Feijóo urge a Sánchez a convocar elecciones ante una situación "agónica y patética"
Por su parte, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, considera "una anomalía terrible" que se registre la sede de un partido político. "Estamos en un momento en que no sabemos qué es cierto o qué es campaña", ha deslizado.
Kortajarena considera que Zupiria ha tratado de "justificar lo injustificable" y le pide medidas
La portavoz parlamentaria de EH Bildu ha comparado los argumentos del Consejero con los que podría utilizar Isabel Ayuso y afirma que si no se toman medidas, se "abre una autopista a la impunidad".
Rufián: "Siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV"
Después de que el PNV haya avisado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que sería "irresponsable" no adelantar las elecciones generales, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que "siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV". En declaraciones en los pasillos del Congreso, el dirigente catalán ha explicado que su partido pediría elecciones anticipadas si se demostrara la financiación irregular del PSOE, "una Gürtel" del PSOE.
Vaquero cree irresponsable que Sánchez agote la legislatura hasta 2027
La portavoz del PNV en el Congreso de los Diputados, Maribel Vaquero, ha asegurado que la legislatura española no puede terminar en 2027, a su final, como está previsto. Ha criticado que el Gobierno lleva tres años sin presupuestos, y que los últimos casos judiciales han generado crispación en el Congreso.