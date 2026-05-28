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Sumar: "Mantenemos los niveles de apoyo; sigue existiendo el espacio de la izquierda plurinacional"

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Euskaraz irakurri: Batu: "Sostengu mailei eusten diegu; ezker plurinazionalaren espazioa existitzen da oraindik"
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Jon Fernández, portavoz de Sumar en el Parlamento vasco, ha puesto en valor los resultados de su formación en el último EITB Focus. Ha subrayado que "los partidos políticos de este espacio estamos llamados a ofrecer un proyecto común". 

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