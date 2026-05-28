Sumar: "Mantenemos los niveles de apoyo; sigue existiendo el espacio de la izquierda plurinacional"

Después de que el PNV haya avisado al presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, de que sería "irresponsable" no adelantar las elecciones generales, el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha dicho que "siempre se ha dicho que las legislaturas duran lo que diga el PNV". En declaraciones en los pasillos del Congreso, el dirigente catalán ha explicado que su partido pediría elecciones anticipadas si se demostrara la financiación irregular del PSOE, "una Gürtel" del PSOE.