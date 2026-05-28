Las cuestiones previas abren este jueves el juicio por la contratación de David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez
El juicio a David Sánchez, hermano de Pedro Sánchez, y otros diez investigados, entre ellos el exsecretario general del PSOE de Extremadura y expresidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias, arranca este jueves, 28 de mayo, en la Audiencia Provincial de Badajoz, con las cuestiones previas.
Un juicio que dirimirá durante la próxima semana si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo.
Tanto David Sánchez como Miguel Ángel Gallardo, que entonces era presidente de la Diputación de Badajoz, están acusados de los presuntos delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, junto con otros nueve investigados, todos ellos responsables políticos vinculados entonces a la institución provincial.
El juicio estará marcado tanto este jueves como el viernes por las cuestiones previas que las partes -los abogados de los once acusados como los letrados de las siete acusaciones populares- tienen previsto elevar al tribunal, formado por los magistrados José Antonio Patrocinio Pérez, Dolores Fernández y Emilio Serrano.
El hecho de que la Audiencia haya destinado dos días a esta cuestión revela que serán muchas las cuestiones que se eleven relacionadas con posibles vulneraciones de derechos fundamentales, consideraciones al contenido de las pruebas y la finalidad de las mismas, propuestas de más pruebas, posible falta de competencia y hasta peticiones de nulidad de determinadas actuaciones.
A partir del lunes irán declarando los testigos citados y ya el jueves, 4 de junio, tendrían lugar las declaraciones de los once investigados, entre ellos David Sánchez y Miguel Ángel Gallardo, ante el juez Emilio Serrano, si finalmente se cumple el calendario inicialmente previsto por la Audiencia Provincial.
Siete acusaciones populares
El juicio cuenta con siete acusaciones populares, que son, además de los partidos PP y Vox, las organizaciones Manos Limpias, Hazte Oír, Abogados Cristianos, Asociación Liberum e Iustitia Europa.
La causa se inició en mayo de 2024 cuando la organización Manos Limpias presentó la primera denuncia por lo que consideraba un caso de enchufismo en favor del hermano del presidente del Gobierno español, y posteriormente, se fueron sumando el resto de acusaciones populares.
Cabe destacar que las acusaciones populares han solicitado tres años de prisión y 12 de inhabilitación para David Sánchez, mientras que la Fiscalía pide la absolución de todos los investigados.
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