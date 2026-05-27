Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa

El calor sofocante tendrá continuidad durante este miércoles y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada, que alcanzarán los 35 grados en algunas zonas del territorio.

Además, entre las 13:00 y las 20:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas.

Asimismo, estará activado durante toda la jornada del miércoles el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

Hoy el viento sur no tendrá tanta fuerza, soplará la brisa por la tarde y las temperaturas bajarán un poco en la costa. En el interior no se esperan grandes cambios en las temperaturas o incluso subirán ligeramente. En general el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución en el sur y en el oeste a partir de la tarde.

La pasada madrugada ha sido en general más fresca que la de ayer. Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, la mínima de Zarautz (Gipuzkoa) fue de 24,7 ºC ayer, mientras que esta pasada madrugada casi de 18 grados. La temperatura mínima más alta se ha registrado en Goizueta (Navarra), con 23,3 grados, por delante de Bermeo (Bizkaia), 22,8 grados, y Orozko (Bizkaia), 22,3 grados.