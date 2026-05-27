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Activada la alerta naranja por calor, aunque las temperaturas bajarán en la costa debido a la brisa

En el interior no se esperan grandes cambios este miércoles en las temperaturas máximas. El jueves se volverá a activar la alerta naranja antes del descenso térmico del viernes.

(Foto de ARCHIVO) Un termómetro marca 36 grados en Bilbao a 21 de mayo de 2026 EUROPA PRESS 14/4/2026
36 grados ayer en Bilbao. Foto: Europa Press
Euskaraz irakurri: Alerta laranja ezarri dute beroagatik, baina kostaldean brisa sartu eta tenperaturak jaitsi egingo dira
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EITB

Última actualización

El calor sofocante tendrá continuidad durante este miércoles y la Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco ha activado la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes durante toda la jornada, que alcanzarán los 35 grados en algunas zonas del territorio.

Además, entre las 13:00 y las 20:00 horas estará activado el aviso amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. 

Asimismo, estará activado durante toda la jornada del miércoles el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales, debido a las altas temperaturas y al viento de componente sur.

Hoy el viento sur no tendrá tanta fuerza, soplará la brisa por la tarde y las temperaturas bajarán un poco en la costa. En el interior no se esperan grandes cambios en las temperaturas o incluso subirán ligeramente. En general el cielo estará poco nuboso o despejado, con algunas nubes de evolución en el sur y en el oeste a partir de la tarde. 

La pasada madrugada ha sido en general más fresca que la de ayer. Según la Agencia Vasca de Meteorología, Euskalmet, la mínima de Zarautz (Gipuzkoa) fue de 24,7 ºC ayer, mientras que esta pasada madrugada casi de 18 grados. La temperatura mínima más alta se ha registrado en Goizueta (Navarra), con 23,3 grados, por delante de Bermeo (Bizkaia), 22,8 grados, y Orozko (Bizkaia), 22,3 grados. 

El jueves se volverá a activar durante toda la jornada la alerta naranja por riesgo de temperaturas altas persistentes. Las temperaturas máximas se pueden situar en torno a 32-33 grados. 

Entre las 13:00 y las 20:00 horas, el aviso será amarillo por riesgo de temperaturas muy altas. También durante toda la jornada de este jueves se mantendrá activado el aviso amarillo por riesgo relativamente alto de incendios forestales debido a las altas temperaturas.

De cara al viernes se espera un descenso brusco de las temperaturas. 

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