El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados
Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.
La pasada noche ha sido tropical, especialmente en zonas de la costa y del interior de Gipuzkoa y Bizkaia, donde las temperaturas mínimas han superado ampliamente los 25 grados en algunos puntos.
Los registros más altos de la madrugada se han dado en el Puerto de Pasaia, en Gipuzkoa, con 27,3 grados, seguido de la Isla Santa Clara, en Donostia, con 26,8 grados, y Zarautz, también en Gipuzkoa, con 26,7 grados. En el Faro de Higer, en Hondarribia, los termómetros no han bajado de los 26,1 grados y en Behobia se han quedado en 25,6.
En Bizkaia, Urduliz y Matxitxako han registrado mínimas de 25,5 grados, mientras que en Igorre la temperatura mínima ha sido de 25,4 grados.
Las temperaturas máximas del lunes también fueron muy elevadas. Amoroto, en Bizkaia, fue la localidad más calurosa, con 36,6 grados. En Sodupe-Cadagua, en Güeñes, y en Oiartzun, en Gipuzkoa, se alcanzaron los 36 grados. Además, Sondika y Sestao llegaron a los 35 grados.
Durante la noche, las capitales también han registrado temperaturas altas. Donostia-San Sebastián se ha mantenido en 25 grados y Bilbao en 23, mientras que Baiona ha marcado 22 grados. Las temperaturas han sido algo más suaves en Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña, con 17 grados.
La previsión meteorológica apunta a que el calor seguirá siendo protagonista hoy. Bilbao y Arrasate-Mondragón podrían alcanzar los 35 grados, mientras que Baiona llegará hasta los 36. En Donostia-San Sebastián y Pamplona-Iruña se esperan máximas de 34 grados y en Vitoria-Gasteiz y Laguardia los termómetros rondarán los 31.
Además, la sensación de bochorno será acusada durante buena parte de la jornada, especialmente en la costa y en zonas urbanas. El viento soplará del sur durante gran parte del día, aunque por la noche y en la costa podría girar a noroeste. El cielo permanecerá poco nuboso o despejado.
PREVISIÓN
El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
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El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
Aviso amarillo por temperaturas altas en la CAV hasta el martes y aviso por riesgo de incendio forestal
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas. La semana que viene se prevé soleada y calurosa durante toda la semana en Euskal Herria.
La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados, y un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. El Gobierno Vasco ha decretado el aviso amarillo para el domingo y el lunes por altas temperaturas.
Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC
Hoy se han alcanzado las temperaturas más altas recogidas en un mes de mayo desde que existen los registros. Lo han notado, sobre todo, en los valles del oeste de Euskal Herria, donde la sombra ha estado muy cotizada.
Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa
El sábado las temperaturas serán más contenidas en la costa debido al viento del nordeste, mientras que en el interior volverá a ser otra jornada calurosa. El domingo el calor se notará en todo el territorio.
El calor se impone por la tarde, especialmente en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y mañana activarán el aviso amarillo
A las 16:00 horas, Sodupe-Cadagua (Güeñes) ha alcanzado los 36 °C, mientras que Zizurkil ha registrado 35,1 °C y Muxika 35,1 °C, superando notablemente los valores observados a las 13:00 horas. De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.
Sol y calor con temperaturas máximas por encima de los 30 grados
El viernes volverá a ser una jornada de cielos despejados y calor, con máximas que rondarán los 30-35 grados.
La primavera vuelve a Euskal Herria y desde el jueves se superarán los 30 grados
El lunes y martes el ascenso de las temperaturas será moderado, y se mantendrá la nubosidad.