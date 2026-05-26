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El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados

Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.

18:00 - 20:00
Foto: EFE
Euskaraz irakurri: Beste egun bero bat maiatzean: Gau tropikalaren ondotik 36 graduko tenperatura maximoak espero dira
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EITB

Última actualización

La pasada noche ha sido tropical, especialmente en zonas de la costa y del interior de Gipuzkoa y Bizkaia, donde las temperaturas mínimas han superado ampliamente los 25 grados en algunos puntos.

Los registros más altos de la madrugada se han dado en el Puerto de Pasaia, en Gipuzkoa, con 27,3 grados, seguido de la Isla Santa Clara, en Donostia, con 26,8 grados, y Zarautz, también en Gipuzkoa, con 26,7 grados. En el Faro de Higer, en Hondarribia, los termómetros no han bajado de los 26,1 grados y en Behobia se han quedado en 25,6.

En Bizkaia, Urduliz y Matxitxako han registrado mínimas de 25,5 grados, mientras que en Igorre la temperatura mínima ha sido de 25,4 grados.

Las temperaturas máximas del lunes también fueron muy elevadas. Amoroto, en Bizkaia, fue la localidad más calurosa, con 36,6 grados. En Sodupe-Cadagua, en Güeñes, y en Oiartzun, en Gipuzkoa, se alcanzaron los 36 grados. Además, Sondika y Sestao llegaron a los 35 grados.

Durante la noche, las capitales también han registrado temperaturas altas. Donostia-San Sebastián se ha mantenido en 25 grados y Bilbao en 23, mientras que Baiona ha marcado 22 grados. Las temperaturas han sido algo más suaves en Vitoria-Gasteiz y Pamplona-Iruña, con 17 grados.

La previsión meteorológica apunta a que el calor seguirá siendo protagonista hoy. Bilbao y Arrasate-Mondragón podrían alcanzar los 35 grados, mientras que Baiona llegará hasta los 36. En Donostia-San Sebastián y Pamplona-Iruña se esperan máximas de 34 grados y en Vitoria-Gasteiz y Laguardia los termómetros rondarán los 31.

Además, la sensación de bochorno será acusada durante buena parte de la jornada, especialmente en la costa y en zonas urbanas. El viento soplará del sur durante gran parte del día, aunque por la noche y en la costa podría girar a noroeste. El cielo permanecerá poco nuboso o despejado.

Eguraldia Olas de calor

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