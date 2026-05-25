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Semper: "El PNV tiene la oportunidad de ser coherente con lo dicho por su presidente Aitor Esteban"

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18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko
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EITB

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El PP busca que los socios del Gobierno español se posicionen este miércoles en el Senado ante la moción que presentará para reprobar la conducta del Ejecutivo. En una comparecencia ante la prensa, el portavoz del PP, Borja Semper, ha lanzado la siguiente pregunta: "¿No hay nadie en este Gobierno y en el PSOE que diga 'hasta aquí hemos llegado'?". El dirigente popular se ha dirigido expresamente al PNV para exigirle "coherencia". 

 

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