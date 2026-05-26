Cronología de lo sucedido en Loiu, según Zupiria
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la intervención de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu fue una respuesta a una “agresión previa” y a “provocaciones” contra los agentes, aunque ha reconocido que la gestión del dispositivo “debió hacerse de otra manera”. Zupiria ha defendido que se trató de un problema de orden público y ha confirmado que una investigación interna determinará si el uso de la fuerza fue proporcional.
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La oposición denuncia que "la imagen de la Ertzaintza sale seriamente perjudicada", como consecuencia de "una actuación desproporcionada y brutal"
Tras la comparecencia del consejero de Seguridad Bingen Zupiria, EH Bildu ha asegurado que "hay problema de modelo policial". Sumar le ha reprochado al consejero que sus explicaciones "han estado destinadas a justificar la actuación policial". Por su parte, el PP le ha pedido investigar para saber si el uso de la violencia fue proporcional.
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El abogado del expresidente del Gobierno español ha pedido esta mañana al juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio, par apoder estudiar toda la causa, según han dindicado fuentes jurídicas.
Zupiria: "En nuestro pueblo, hay ciudadanos que no quieren Policía, ni aunque sea Policía vasca"
Bingen Zupiria ha defendido la actuación de la Ertzaintza en los incidentes con miembros de la flotilla Global Sumud en el aeropuerto de Loiu y ha señalado que todavía existen ciudadanos que niegan la figura policial, al tiempo que ha recordado que miembros de la Ertzaintza sufrieron el terrorismo de ETA y la violencia callejera, y que "aún hoy las huellas de ese pasado" se mantienen en una parte de la sociedad.
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El instructor les advierte a los investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés— que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar, en la que “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal”.
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En una comparecencia que ha comenzado en inglés, el consejero de Seguridad ha reconocido este martes que la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu “no debería haber ocurrido” y ha pedido perdón por unos incidentes que tuvieron repercusión internacional. Zupiria ha señalado asimismo que la carga policial respondió a "agresiones" y "provocaciones" previas a los agentes.
Andueza advierte de la posibilidad de "comunión" entre nacionalistas y de un "procés a la vasca"
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EN DIRECTO | Comparecencia de Zupiria en el Parlamento Vasco
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, comparecerá a las 12:00 horas ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias sobre la actuación de la Ertzaintza el sábado pasado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de seis miembros de la Global Sumud Flotilla.
Protesta ante el Parlamento Vasco por la actuación de la Ertzaintza contra varios miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, dará este mediodía explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de Global Sumud. Antes, unas 50 personas se han concentrado frente al Parlamento Vasco en una protesta, bajo fuertes medidas de seguridad, donde han denunciado la actuación policial y responsabilizado a la Ertzaintza de lo ocurrido.
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La sede del PNV en el barrio de Cruces, en Barakaldo, ha aparecido con pintadas en su fachada con mensajes ofensivos. El partido ha condenado los hechos y ha criticado tanto a quienes los han hecho como a quienes, dice, “miran hacia otro lado”.