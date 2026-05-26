COMPARECENCIA
Guardar
Quitar de mi lista
¿Quieres guardar el contenido?
Inicia sesión para guardar el contenido y aprovecharte de las ventajas de Orain.

Cronología de lo sucedido en Loiu, según Zupiria

18:00 - 20:00
Euskaraz irakurri: Loiun gertatutakoaren kronologia, Zupiriaren arabera
author image

EITB

Última actualización

El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha asegurado que la intervención de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu fue una respuesta a una “agresión previa” y a “provocaciones” contra los agentes, aunque ha reconocido que la gestión del dispositivo “debió hacerse de otra manera”. Zupiria ha defendido que se trató de un problema de orden público y ha confirmado que una investigación interna determinará si el uso de la fuerza fue proporcional.

Ertzaintza Gobierno Vasco Política

Te puede interesar

Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren agerraldiaren ostean, EH Bilduk esan du "polizia ereduaren arazo bat" dagoela. Sumarrek sailburuari leporatu dio bere azalpenak "poliziaren jarduera justifikatzera bideratuta" egon direla. Bestalde, PPk jazotakoa ikertzeko eskatu dio, indarkeriaren erabilera proportzionala izan ote zen jakiteko.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

La oposición denuncia que "la imagen de la Ertzaintza sale seriamente perjudicada", como consecuencia de "una actuación desproporcionada y brutal"

Tras la comparecencia del consejero de Seguridad Bingen Zupiria, EH Bildu ha asegurado que "hay problema de modelo policial". Sumar le ha reprochado al consejero que sus explicaciones "han estado destinadas a justificar la actuación policial". Por su parte, el PP le ha pedido investigar para saber si el uso de la violencia fue proporcional.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria: "En nuestro pueblo, hay ciudadanos que no quieren Policía, ni aunque sea Policía vasca"

Bingen Zupiria ha defendido la actuación de la Ertzaintza en los incidentes con miembros de la flotilla Global Sumud en el aeropuerto de Loiu y ha señalado que todavía existen ciudadanos que niegan la figura policial, al tiempo que ha recordado que miembros de la Ertzaintza sufrieron el terrorismo de ETA y la violencia callejera, y que "aún hoy las huellas de ese pasado" se mantienen en una parte de la sociedad.
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Zupiria admite errores en la actuación de la Ertzaintza en Loiu y niega que hubiera motivaciones políticas

En una comparecencia que ha comenzado en inglés, el consejero de Seguridad ha reconocido este martes que la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu “no debería haber ocurrido” y ha pedido perdón por unos incidentes que tuvieron repercusión internacional. Zupiria ha señalado asimismo que la carga policial respondió a "agresiones" y "provocaciones" previas a los agentes.

Eneko Andueza
18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Andueza advierte de la posibilidad de "comunión" entre nacionalistas y de un "procés a la vasca"

En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha explicado que las "tensiones" de las últimas semanas entre jeltzales y socialistas se deben a que el PNV "ha salido del consenso" sobre los perfiles lingüísticos en la administración pública vasca, al plantear que "se incremente la exigencia del euskera".

18:00 - 20:00
EN DIRECTO
Hace  min.

Protesta ante el Parlamento Vasco por la actuación de la Ertzaintza contra varios miembros de la Flotilla

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, dará este mediodía explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de Global Sumud. Antes, unas 50 personas se han concentrado frente al Parlamento Vasco en una protesta, bajo fuertes medidas de seguridad, donde han denunciado la actuación policial y responsabilizado a la Ertzaintza de lo ocurrido.

Cargar más
Publicidad
X