ACTUACIÓN DE LA ERTZAINTZA EN LOIU

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Protesta ante el Parlamento Vasco por la actuación de la Ertzaintza contra varios miembros de la Flotilla

18:00 - 20:00
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Euskaraz irakurri: Global Sumudeko kideen aurka Ertzaintzak izandako jokabidea salatu dute hainbat lagunek Legebiltzarraren atarian
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El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, dará este mediodía explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de Global Sumud. Antes, unas 50 personas se han concentrado frente al Parlamento Vasco en una protesta, bajo fuertes medidas de seguridad, donde han denunciado la actuación policial y responsabilizado a la Ertzaintza de lo ocurrido.

Parlamento Vasco Palestina Política

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