Protesta ante el Parlamento Vasco por la actuación de la Ertzaintza contra varios miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, dará este mediodía explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de Global Sumud. Antes, unas 50 personas se han concentrado frente al Parlamento Vasco en una protesta, bajo fuertes medidas de seguridad, donde han denunciado la actuación policial y responsabilizado a la Ertzaintza de lo ocurrido.
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EN DIRECTO | Comparecencia de Zupiria en el Parlamento Vasco
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, comparecerá a las 12:00 horas ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias sobre la actuación de la Ertzaintza el sábado pasado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de seis miembros de la Global Sumud Flotilla.
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