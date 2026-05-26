El Gobierno Foral reconoce a otras ocho víctimas de la tortura en Navarra

El Gobierno navarro ha reconocido, al amparo de la Ley Foral 16/2019, a otras ocho personas como “víctimas de vulneraciones de derechos humanos” por haber sufrido torturas.

Así lo ha trasladado la dinámica de Egiaren garaia da, que conforman la Red de Personas Torturadas de Navarra y Egiari Zor y que valora positivamente los ocho nuevos reconocimientos otorgados esta semana por la comisión de reconocimiento y reparación.

Desde Egiaren garaia da reconocen que estas resoluciones representan "un paso importante para visibilizar el impacto de la violencia del Estado y para reconocer realidades que durante años fueron negadas o silenciada".

No obstante, insisten en que "para construir un futuro basado en la verdad, la justicia, la reparación, las garantías de no repetición y una memoria integral, resulta imprescindible seguir esclareciendo las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por el Estado en Navarra y en el conjunto de Euskal Herria".

Las ocho personas son: Kepa Vales Garcia, torturado por la Brigada Político Social en 1970 y 1971; Paco Sola Díaz, torturado por la Policía Nacional en 1975 y 1982; Pello Iraizoz González, torturado por la Guardia Civil en 1988; David Abarzuza Caballero, torturado por la Guardia Civil en 1996 y por la Policía Nacional en 1997; Iñaki Urteaga Arduya, torturado por la Guardia Civil en 2000; Gorka Urteaga Arduya, torturado por la Guardia Civil en 2000; Xabier Sagardoy Lana, torturado por la Guardia Civil en 2008 y Amaia Elkano Garralda, torturada por la Policía Nacional en 2009.

Con estas resoluciones son ya 137 las personas reconocidas oficialmente como víctimas de violencia política en el marco de esta Ley Foral hasta el momento.