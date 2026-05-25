El Parlamento de Navarra tumba dos iniciativas contra la camiseta del Athletic

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra ha rechazado este lunes dos propuestas de declaración institucional impulsadas por UPN y Vox que denunciaban la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao.



La propuesta de UPN ha recibido los votos a favor de PP y Vox, mientras que el PSN se ha abstenido y EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra. En cuanto a la iniciativa de Vox, han votado en contra PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin. A favor han votado UPN y PP.



En la propuesta de UPN, se rechaza la inclusión de Navarra "en representaciones ajenas a su realidad institucional y solicita al Athletic Club la retirada de los elementos controvertidos de su nueva equipación".

En cuanto al proyecto de declaración impulsado por Vox, "condena firmemente la inclusión de Navarra en el mapa de Euskal Herria que aparece en la nueva equipación del Athletic Club de Bilbao, por suponer una reivindicación política inaceptable que distorsiona la realidad territorial, histórica e identitaria de nuestra comunidad y que carece de cualquier legitimidad democrática o institucional".

En la rueda de prensa posterior a la mesa del Parlamento, el portavoz de Unión del Pueblo Navarro, Javier Esparza, ha criticado que el PSN se haya abstenido ante la declaración impulsada por UPN. "Desgraciadamente no ha contado con el voto favorable del PSN", ha lamentado.



Desde Geroa Bai, Pablo Azcona ha pedido a UPN y a Vox "que no se empeñen en hacerle la campaña de 'marketing' al Athletic de Bilbao". "En Geroa Bai somos más de ponernos la camiseta de Osasuna, el único equipo de primera división con el nombre en euskera", ha transmitido.



Por el PP, Javier García ha considerado una "falta de respeto" del Athletic el incluir a Navarra en el mapa. "Este gesto representa un desprecio a la realidad institucional de la Comunidad Foral de Navarra", ha declarado.



