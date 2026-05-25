Podemos reclama la dimisión de Bingen Zupiria por la "brutalidad policial" empleada por la Ertzaintza contra la flotilla

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha reclamado la dimisión del consejero vasco de Seguridad, Bingen Zupiria, por la "violenta y salvaje brutalidad" de la Ertzaintza en las cargas a la llegada de los miembros de la Global Sumud Flotilla (GSF), detenidos por Israel y que llegaron el pasado sábado al aeropuerto de Bilbao.



Fernández ha reprochado la "violencia policial" de los ertzainas, que es "execrable", contra activistas de la flotilla que recibieron "torturas por parte del Estado genocida de Israel" y familiares que fueron a recibirlos.

Además, ha criticado a Zupiria por asegurar, después de asumir “en primera persona” la responsabilidad y anunciar una investigación, que hubo provocaciones a la Ertzaintza que desencadenaron "esta brutal agresión".

"Estas declaraciones del consejero son absolutamente lamentables y mucho más cuando hay imágenes que las desmienten", ha indicado Fernández, que ha pedido su dimisión. También ha reclamado al Gobierno vasco de PNV y PSOE que "tome medidas sancionadoras" y depure "todas las responsabilidades políticas y policiales".

Asimismo, ha pedido que "no se presente ningún cargo" contra los activistas o los familiares que estaban en el aeropuerto esperando la llegada de la flotilla. "El activismo en defensa de Palestina no es un delito, al revés. Es un orgullo para todo demócrata y los derechos humanos", ha zanjado.

Declaraciones de Sumar

El parlamentario de Sumar en la Cámara vasca, Jon Hernández, ha denunciado que la actuación "claramente desproporcionada" de la Ertzaintza este pasado sábado "no es un hecho aislado".

Hernández ha afirmado, a través de un comunicado, que este martes pedirá en el Parlamento Vasco "explicaciones" por lo ocurrido al consejero de Seguridad, Bingen Zupiria.

"Hemos visto cómo se apaleaba con las porras a activistas que ya estaban reducidos en el suelo, es absolutamente inaceptable", ha afirmado. El parlamentario ha insistido en que el Gobierno Vasco "tiene que dar explicaciones", pero también aclarar "qué van a hacer para corregir este tipo de acciones y para que no se repitan".