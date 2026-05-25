Ertzaintzaren jokabidea zalantzan

Podemosek Bingen Zupiriaren dimisioa eskatu du, Ertzaintzak flotillaren aurka erabilitako "basakeria polizialagatik"

Pablo Fernandez Podemoseko bozeramaileak "gaitzesgarritzat" jo du ertzainen jokabidea. Sumar alderdiko legebiltzarkide Jon Hernandezek salatu du Ertzaintzaren jarduna “argi eta garbi neurrigabea” izan zela.

Pablo Fernandez, Podemoseko bozeramailea. Argazkia: EFE
EITB

Pablo Fernandezek, Podemoseko Antolakuntza idazkari eta bozeramaileak, Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuaren dimisioa eskatu du. Salatu duenez, Ertzaintzak “indarkeriaz eta basakeriaz” jardun zuen joan den larunbatean Bilboko aireportuan, Israelek atxilotutako Global Sumud Flotillako sei kide itzuli zirenean

Fernandezen esanetan, ertzainen “polizia-indarkeria” “gaitzesgarria” izan zen, bai Israelgo “estatu genozidak” torturatutako flotillako ekintzaileen aurka, bai haiek hartzera joandako senideen aurka ere.

Horren harira, nahiz eta “lehen pertsonan” erantzukizuna hartu eta ikerketa bat iragarri, kritikatu du Zupiriak esan zuela Ertzaintzaren aurkako probokazioak egon zirela.

“Sailburuaren adierazpen hauek erabat tamalgarriak dira, are gehiago gezurtatzen dituzten irudiak daudenean”, adierazi du Fernandezenek. Hori dela eta, haren dimisioa eskatu du, eta EAJ eta PSEren Eusko Jaurlaritzari “neurri zigortzaileak” hartzeko eta “erantzukizun politiko eta polizial guztiak” argitzeko eskatu dio.

Era berean, aireportuan flotillaren etorreraren zain zeuden ekintzaileen edo senideen aurka “inolako kargurik ez aurkeztea” eskatu du. “Palestinaren aldeko aktibismoa ez da delitua; alderantziz, demokraziaren eta giza eskubideen aldeko pertsona ororentzat harrotasun arrazoia da”, amaitu du.

Sumarren adierazpenak

Bestalde, Sumar alderdiko legebiltzarkide Jon Hernandezek salatu du Ertzaintzak joan den larunbatean izandako jarduna “argi eta garbi neurrigabea” izan zela, eta “ez dela gertakari isolatu bat”.

Hernandezek jakinarazi duenez, asteartean azalpenak eskatuko dizkio Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria Segurtasun sailburuari.

“Ikusi dugu lurrean menderatuta zeuden ekintzaileak porrekin jotzen zituztela, eta hori guztiz onartezina da”, adierazi du. Parlamentariak azpimarratu du Eusko Jaurlaritzak “azalpenak eman behar dituela”, baina argitu behar du baita ere “halako ekintzak zuzentzeko eta berriro ez gertatzeko zer egingo duen”.

Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko

Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Borja Semper PPko bozeramailea Gobernua babesten duten alderdiei zuzendu zaie, eta bereziki EAJri, ekimena babestea eskatzeko. Uste du aukera aparta dutela jeltzaleek Aitor Esteban EBBko presidenteak asteburuan esandakoekin "koherente" izateko.

Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean

Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".

