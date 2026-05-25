Sanchezek Espainiako Gobernuaren kudeaketa defendatu du eta jarraitzeko prest dagoela adierazi du
Espainiako presidenteak adierazpenok egin ditu Estebanek atzo esandakoen ondotik; izan ere, buruzagi jeltzaleak legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu zion presidenteari, jarraitzea “arduragabekeria” litzatekeela iritzita.
Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bere kudeaketa defendatu du astelehen honetan, eta nabarmendu du herrialdea euroguneko batez bestekoa baino sei aldiz gehiago hazi dela urteko lehen hiruhilekoan. Horren arabera, hazkuntza hori enpresen, langileen, familien eta erakunde publikoen “arrakasta partekatuari” esker izan da, “Espainiako Gobernua buru dela”. Testuinguru horretan, “jarraitzeko prest” dagoela azpimarratu du Klimarako Gizarte Planaren aurkezpenean.
Aitor Esteban EAJko bozeramaileak Sanchezi aurten legegintzaldia amaitutzat emateko eskatu eta biharamunean egin ditu adierazpenok Espainiako Gobernuko presidenteak. EAJko buruzagiaren iritziz “arduragabekeria litzatekeelako 2026tik haratago jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe eta agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan”.
Plus Ultra auzian Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohia ikertu gisa deklaratzera eraman duen auziaren inguruan ere galdetu diote kazetariek prentsaurrekoaren ondoren. Ea lasai dagoen galdetuta, Sanchezek, "bai, noski", erantzun die.
Sanchezek bere Gobernuak jasangarritasunaren alde egindako apustua babestu du, eta Espainiako Gobernuak pandemian zehar Europako funtsak martxan jarri zirenean aukeratu zituen gakoak ekarri ditu gogora: energia, gizartea/lurraldea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra, eta arlo digitala.
"Lehiakortasunaren giltzarriak" dira, eta Espainia euroguneko batez bestekoaren oso gainetik hazten ari dela erakusten dute Sanchezen ustez.
Begoña Gomezen katedra aurreikusitako araudiaren arabera sortu zela ondorioztatu du UCOk
UCOk Juan Carlos Peinado epaileari bidalitako txostenen arabera, katedra aurreikusitako izapideen arabera sortu zen, eta Gomezen banku-kontuen informazioa "bat dator jarduera profesionalen garapenarekin". Hala ere, irregulartasunak topatu ditu katedraren softwarea garatzeko bi enpresei egindako kontrataziotan: Deloitte Consulting eta Making Science Group.
Coalicion Canariak legegintzaldia amaitutzat eman du, eta EH Bilduk eta Sumarrek jarraitzeko eskatu diote Sanchezi
Arnaldo Otegik La Vanguardian egindako elkarrizketa batean adierazi duenez, legealditik geratzen denak "helburu bat izan behar du".
Coalicion Canariak legegintzaldia bukatutzat eman du eta hauteskundeak eskatu ditu: "Herritarrek gobernu berria aukeratzeko momentua da"
Konfiantza-mozioa eskatu dio Sanchezi, eta PPk zentsura-mozio baterako deitu ez diola esan du, ez dizkiotelako zenbakiak ematen.
Diez-Antxustegi: "EAJ oso kritikoa da Sanchezekin, baina horrek ez du esan nahi Feijoo babestuko dugunik"
Bestalde, "larunbatean Loiun eta Mendizorrotzan ikusitako irudiak ez zitzaizkidan gustatu", adierazi du Ertzaintzak flotillako ekintzaileekin izandako jokabidearen inguruan.
Otxandianok Zupiriari: "Erantzukizunak onartzeak berekin ekarri beharko luke presazko neurriak hartzea"
EH Bilduren bozeramaileak uste du Zupiriak dagokiona egin duela "erantzukizunak bere gain hartzean" baina polizia ereduarekin "arazo larria dagoela" ere ohartarazi du, eta laster ekarpen berri bat egingo dutela iragarri du.
San Kristobal hilerrian ehortzitako presoak izan dituzte gogoan Ezkabako ihesaldiaren omenaldian
Aurten ere, frankismoan bertatik igaro ziren 6.000 presoak oroitu dituzte. Kartzela izan zen San Kristobal, eta inguru horretan 131 gorpu lurperatu zituzten, "Botilen kanposantua" deiturikoan. Omenaldian, lore eskaintzan egin diete presoei.
Estebanek legegintzaldiaren amaierari buruz duen ideia "errespetatzen" duen arren ez duela bat egiten erantzun du Moncloak
Espainiako Gobernuko iturriek berretsi dute Sanchezek legegintzaldia 2027ko udara arte agortzeko asmoa duela. Gainera, azken orduetan kaleratutako txostenek "Zapatero presidente ohiak egindako delituaren froga edo zantzurik ez dagoela" egiaztatzen dutela defendatu dute.
Delinkuentzia Ekonomiko eta Fiskaleko Unitateak Zapatero eta horren alabak jo ditu Plus Ultra sareko onuradun nagusi
Auziaren inguruko bigarren txostena zabaldu du UDEFek. Horrekin lotuta, ekainaren 2an deklaratuko du epailearen aurrean Espainiako Gobernuko presidente ohiak, ikertu gisa.