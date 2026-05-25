Sanchezek Espainiako Gobernuaren kudeaketa defendatu du eta jarraitzeko prest dagoela adierazi du

Espainiako presidenteak adierazpenok egin ditu Estebanek atzo esandakoen ondotik;  izan ere, buruzagi jeltzaleak legegintzaldia aurten amaitzeko eskatu zion presidenteari, jarraitzea “arduragabekeria” litzatekeela iritzita.

EITBren bideo batetik ateratako argazkia
EITB

Azken eguneratzea

Pedro Sanchez Espainiako Gobernuko presidenteak bere kudeaketa defendatu du astelehen honetan, eta nabarmendu du herrialdea euroguneko batez bestekoa baino sei aldiz gehiago hazi dela urteko lehen hiruhilekoan. Horren arabera, hazkuntza hori enpresen, langileen, familien eta erakunde publikoen “arrakasta partekatuari” esker izan da, “Espainiako Gobernua buru dela”. Testuinguru horretan, “jarraitzeko prest” dagoela azpimarratu du Klimarako Gizarte Planaren aurkezpenean.

Aitor Esteban EAJko bozeramaileak Sanchezi aurten legegintzaldia amaitutzat emateko eskatu eta biharamunean egin ditu adierazpenok Espainiako Gobernuko presidenteak. EAJko buruzagiaren iritziz “arduragabekeria litzatekeelako 2026tik haratago jarraitzea, norabide argirik gabe, aurrekonturik gabe, gehiengo egonkorrik gabe eta agenda kontrolik gabe, eta epaitegietako eraginarekin giro politikoan”.

Plus Ultra auzian Jose Luis Rodriguez Zapatero presidente ohia ikertu gisa deklaratzera eraman duen auziaren inguruan ere galdetu diote kazetariek prentsaurrekoaren ondoren. Ea lasai dagoen galdetuta, Sanchezek, "bai, noski", erantzun die.

Sanchezek bere Gobernuak jasangarritasunaren alde egindako apustua babestu du, eta Espainiako Gobernuak pandemian zehar Europako funtsak martxan jarri zirenean aukeratu zituen gakoak ekarri ditu gogora: energia, gizartea/lurraldea, gizonen eta emakumeen arteko berdintasun eraginkorra, eta arlo digitala.

"Lehiakortasunaren giltzarriak" dira, eta Espainia euroguneko batez bestekoaren oso gainetik hazten ari dela erakusten dute Sanchezen ustez. 

Pedro Sanchez Ustezko ustelkeria politikoa Politika

