Sánchez reivindica la gestión del Gobierno de España: "A continuar"

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha reivindicado este lunes su gestión y ha destacado que el país está creciendo seis veces más que la media de la zona euro, un “éxito compartido” de empresas, trabajadores, familias e instituciones públicas “con el Gobierno de España al frente”. “Por tanto, a continuar”, ha subrayado al cerrar su intervención en la presentación del Plan Social para el Clima.

Las declaraciones se producen un día después de que el portavoz del PNV, Aitor Esteban, pidiera a Sánchez que dé por concluida la legislatura este año, al considerar que “sería irresponsable seguir más allá de 2026”.

A la espera que se conozca el sumario del caso que ha llevado a la Audiencia Nacional a citar como investigado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en la causa de Plus Ultra, los periodistas le han preguntado a la salida del acto si está tranquilo: "Sí, por supuesto", ha respondido.

Sánchez ha defendido la apuesta de su Gobierno por la sostenibilidad y ha recordado los ejes trasversales que el Gobierno español eligió cuando, durante la pandemia, se pusieron en marcha los fondos europeos: la energía, el social/territorial, la igualdad real efectiva entre hombres y mujeres, y el eje digital.



Son "las palancas de la competitividad" y explican que España esté creciendo muy por encima de la media de la zona euro, como ha demostrado en el primer semestre del año, ha asegurado Sánchez, quien ha defendido la apuesta "consistente" de su Gobierno por la sostenibilidad durante ocho años.