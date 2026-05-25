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Los investigadores sitúan la casa de Zapatero como el escenario de las "instrucciones" de "mayor sensibilidad"

La UDEF habla de una "estructura dual de funcionamiento" entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario del expresidente.
(Foto de ARCHIVO) El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', en el Ateneo de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Se trata de un ensayo de Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, que reconstruye el periodo desde la muerte de Franco hasta la consolidación democrática, analizando conflictos, revisiones posteriores y los legados políticos y culturales de la Transición y que sigue influyendo en la política actual. A. Pérez Meca / Europa Press 03 FEBRERO 2026;LIBRO;ZP;ZAPATERO;LIBRO;CULTURA; 03/2/2026
El expresidente del Gobierno de España José Luis Rodríguez Zapatero, en una imagen de archivo. Foto: Europa Press
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EITB

Última actualización

La investigación policial sitúa la casa del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero como un núcleo de planificación y dirección de su presunta trama, en la que canalizar y custodiar "la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". Así lo señala un tercer informe elaborado por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (UDEF) de la Policía Nacional,  que subraya el "liderazgo no visible" del exlíder del PSOE, que los investigadores creen que es "consecuencia de una estrategia deliberada de desvinculación respecto de su red organizada".

En su oficio fechado el pasado 14 de mayo, la UDEF infiere que el núcleo de "planificación y dirección" no se circunscribiría solo al ámbito de la oficina, "sino que se desplazaría al entorno de su domicilio, en el que dispondría de mayor reserva y control de la información".  A juicio de los investigadores, el domicilio de Zapatero "se perfila como un espacio idóneo para la canalización y custodia de la planificación estratégica de las instrucciones que conlleven mayor sensibilidad". Hablan de una "estructura dual de funcionamiento" entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario y ven un "patrón logístico" en la recepción de envíos y la emisión de facturas en las que consta el domicilio de Zapatero, aludiendo al envío de cajas de vino a su domicilio particular o de facturas emitidas a Análisis Relevante en las que figura su residencia.

La UDEF se basa en el análisis de correos electrónicos para señalar que las facturas de la presunta trama no están vinculadas de forma directa a los servicios, sino que se consulta cómo se adaptan a "conveniencia", con los conceptos a consignar o incluso los importes. Y en ese sentido, los investigadores sospechan de que "estas directrices parecen no impartirse en su totalidad en los espacios formales de actividad —la oficina—, sino que también podrían ejecutarse en el marco de la esfera personal".

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal pidió al juez José Luis Calama que ordenara el registro de la casa, pero el instructor lo rechazó. En cambio, sí que ordenó el registro de su oficina, en la que los agentes han encontrado varios documentos y decenas de joyas. 

Joyas en la caja fuerte de Zapatero

Por otro lado,  en el acta del registro que agentes de la UDEF practicaron el pasado martes en la oficina del expresidente, la UDEF intervino en la caja fuerte del despacho del expresidente dos discos duros y numerosas joyas y relojes, que su secretaria Gertrudis Alcázar indicó que procedían de una herencia de la esposa de Zapatero, Sonsoles Espinosa, y de regalos de viajes.

Al parecer, el hallar una caja fuerte, los policías solicitaron abrirla al abogado de Zapatero y a Gertrudis Alcázar y estos esgrimieron que no tenían la llave. Cuando los agentes del Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas (GOIT) se disponían a forzarla, una de las personas presentes en el registro facilitó finalmente la llave a los agentes.

El piso registrado consta de cinco despachos y tres habitaciones vacías, dos cuartos de baño, office y sala de reuniones.

También intervinieron un teléfono iPhone y procedieron al volcado del contenido de los ordenares gestionados por las dos secretarias.

zapatero joyas bitxiak

 

Volcado de correos electrónicos

 
El juez  Calama ha solicitado el "contenido íntegro" de los correos electrónicos corporativos de las hijas de Zapatero, así como otro a nombre de "presidentezapatero", del que es usuaria principal su secretaria y que considera "el nodo central de comunicación interna de la organización".

El mismo día que acordó investigar a Zapatero como "vértice" de una presunta trama de tráfico de influencias en favor de Plus Ultra, el juez solicitó en otro auto el contenido de varias cuentas de correo desde marzo de 2020 hasta ahora, entre las que también están otras asociadas a la empresa What The Fav, administrada por las hijas del expresidente del Gobierno.
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