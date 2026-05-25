PLUS ULTRA AUZIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Ikertzaileek uste dute Zapaterok etxetik ematen zituela "jarraibide" nagusiak

Espainiako presidente ohiak Madrilgo Las Rozas auzoan duen bizitokia ustezko ustelkeria sarearen gune garrantzitsua zela dio UDEFen txostenak, nahiz eta epaileak ez zuen eman hura miatzeko baimenik. 

(Foto de ARCHIVO) El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', en el Ateneo de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Se trata de un ensayo de Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, que reconstruye el periodo desde la muerte de Franco hasta la consolidación democrática, analizando conflictos, revisiones posteriores y los legados políticos y culturales de la Transición y que sigue influyendo en la política actual. A. Pérez Meca / Europa Press 03 FEBRERO 2026;LIBRO;ZP;ZAPATERO;LIBRO;CULTURA; 03/2/2026
Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia, artxiboko irudi batean. Argazkia: Europa Press
author image

EITB

Azken eguneratzea

Plus Ultra auziko ustezko ustelkeria sarea ikertzen ari diren poliziek uste dute Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako presidente izandakoak etxetik ematen zituela egitura antolatzeko jarraibide nagusiak. Hau da, bere etxean kokatu dute sarearen erabakigunea eta estrategia erabakitzen zen lekua. 

Espainiako Poliziaren Delitu Ekonomiko eta Finantzarioen Unitateak (UDEF) egindako hirugarren txostenean jaso dute informazio hori. Bertan nabarmentzen da PSOEko buruzagi ohiak bere etxetik aginduak ematearen atzean asmo garbi bat zegoela: "antolatuko saretik nahita urrundu" eta "lidergo ikusezin" bat izan. 

Maiatzaren 14an izenpetutako agirian, ikertzaileek nabarmentzen dute ustezko sarearen "planifikazioa eta gidaritza" ez zela "bakarrik" Zapateroren bulegoan egiten. "Etxean zuen informazioaren kontrola".  Aktaren arabera, "eremu profesionala eta eremu pribatua" erabiltzen zituen, "aldi berean", baina pisuzko erabakiak "etxetik" bideratzen zituen. Hori baieztatzeko, hainbat mezu elektronikotan eta fakturetan etxeko helbidea ageri dela azaldu dute poliziek. 

UDEFek Jose Luis Calama Plus Ultra auziko epaileari eskatu zion Zapateroren etxebizitzaren miaketa baimentzea, baina magistratuak ez zuen onartu. Aldiz, bulegoa miatzeko agindua eman zuen, eta han, hainbat dokumentu eta bitxi atzeman dituztela zabaldu da gaur. 

Bitxiak, Zapateroren kutxa gotorrean

Joan den asteartean miatu zuten poliziek Zapateroren bulegoa, eta aktan jaso zutenez, kutxa gotorrean bitxiak, erlojuak eta bi disko gogor aurkitu zituzten. Gertrudis Alcazar presidente izandakoaren idazkariaren hitzetan, herentzian jasotakoak edo oparitutakoak ziren bitxi horiek. 

Horrez gain, miaketan iPhone markako telefono bat atzeman zuten, eta bi ordenagailutako dokumentu guztien kopia egin zuten. 

Informazio gehiago

Calama epaileak informazio gehiago eskatu du. Besteak beste, 'presidentezapatero' izena duen kontuaren mezu guztiak nahi ditu, baita bere idazkariaren eta bi alaben posta elektronikoetako eduki guztiak ere, 2020tik.

Eguneko Titularrak Psoe Pedro Sanchez Ustezko ustelkeria politikoa Espainiako gobernua Politika

Zure interesekoa izan daiteke

borja semper
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Semperrek EAJri eskatu dio Estebanen hitzekin "koherente" izateko

Datorren asteazkenean, PPk mozio bat aurkeztuko du Senatuan, Espainiako Gobernuaren jokabidea gaitzestea eskatzeko. Hedabideen aurrean egindako agerraldian, Borja Semper PPko bozeramailea Gobernua babesten duten alderdiei zuzendu zaie, eta bereziki EAJri, ekimena babestea eskatzeko. Uste du aukera aparta dutela jeltzaleek Aitor Esteban EBBko presidenteak asteburuan esandakoekin "koherente" izateko.

Mancisidor
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean

Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".

Gehiago ikusi
Publizitatea
X