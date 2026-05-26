A partir de ese momento, ha explicado, se produjeron los incidentes de orden público y la Ertzaintza intervino utilizando la fuerza y defensas policiales para despejar la zona próxima a la puerta de llegadas.

Cuatro personas fueron detenidas por delitos de desobediencia grave, atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Dos de ellas fueron trasladadas a centros sanitarios antes de ingresar en dependencias policiales. Además, siete ertzainas resultaron heridos y permanecen de baja laboral.

Zupiria ha confirmado que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos vigentes. En el marco de esa investigación se revisarán las grabaciones de las cámaras del aeropuerto y de las bodycams de los agentes, además de los vídeos difundidos en redes sociales.

El consejero también ha denunciado la difusión en internet de mensajes señalando a agentes concretos de la Ertzaintza. En concreto, ha citado una publicación en redes sociales en la que se identificaba a un mando policial y se difundía el lugar donde reside. “No vamos a permitir la caza digital y física de ningún ertzaina”, ha advertido, antes de anunciar que esos hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía.

Durante su intervención, Zupiria también ha asegurado que entre las personas identificadas en Loiu había dos personas con antecedentes relacionados con ETA. Según ha indicado, uno de ellos cumplió seis años de prisión por pertenencia a la organización y otro fue condenado a 12 años por participar en un tiroteo en el que resultó herido un gendarme francés.

El consejero ha enmarcado los incidentes en un contexto más amplio de tensión hacia la Ertzaintza y ha lamentado que “para algunos, la culpable siempre sea la Ertzaintza”. También ha citado incidentes recientes en distintos puntos de Euskadi, como protestas durante eventos deportivos o fiestas populares.

Pese a ello, ha insistido en que el Gobierno Vasco revisará “todo lo que haya que revisar” para mejorar la actuación policial y ha defendido que la Ertzaintza seguirá garantizando “el orden público y la convivencia”.