Zupiria admite errores en la actuación de la Ertzaintza en Loiu y niega que hubiera motivaciones políticas
En una comparecencia que ha comenzado en inglés, el consejero de Seguridad ha reconocido este martes que la actuación de la Ertzaintza en el aeropuerto de Loiu “no debería haber ocurrido” y ha pedido perdón por unos incidentes que tuvieron repercusión internacional. El Departamento de Seguridad ha abierto una investigación interna para aclarar si el uso de la fuerza fue proporcional.
El consejero de Seguridad del Gobierno Vasco, Bingen Zupiria, ha comparecido en comisión parlamentaria para dar explicaciones sobre los incidentes ocurridos el pasado sábado en el aeropuerto de Loiu, durante el recibimiento a integrantes de la iniciativa Global Sumud Flotilla expulsados por Israel.
Zupiria ha comenzado su intervención en inglés y ha reconocido el impacto de las imágenes difundidas tras la actuación policial. “Somos conscientes de la repercusión que han tenido estas imágenes, no solo en Euskadi, sino en todo el mundo. Sentimos lo ocurrido y lo sentimos especialmente porque no debería haber sucedido nunca”, ha señalado.
El consejero también ha reiterado la condena del Gobierno Vasco al “genocidio” cometido por Israel contra el pueblo palestino y ha reclamado un alto el fuego inmediato en Gaza. “La barbarie que está cometiendo el Gobierno de Israel contra el pueblo palestino nos indigna”, ha afirmado, antes de reclamar a la Unión Europea y a la comunidad internacional que actúen “de una vez por todas” para poner fin a “esta masacre”.
Además, ha recordado que el lehendakari, Imanol Pradales, ya condenó en septiembre la ofensiva israelí en Gaza y ha defendido que la posición del Gobierno Vasco “ha sido la misma antes y ahora”.
“Somos conscientes de la repercusión que han tenido estas imágenes, no solo en Euskadi, sino en todo el mundo. Sentimos lo ocurrido y lo sentimos especialmente porque no debería haber sucedido nunca”
No obstante, Zupiria ha querido desvincular esa postura política de la actuación policial registrada en Loiu. “No estamos ante una cuestión de política internacional ni de mayor o menor compromiso con Palestina. Estamos ante un asunto de orden público”, ha asegurado.
El consejero ha defendido que la Ertzaintza “no golpeó a nadie por su ideología o activismo” y ha explicado que los agentes acudieron al aeropuerto tras una llamada de AENA alertando de problemas en la salida de viajeros en una jornada especialmente concurrida por las finales internacionales de rugby celebradas en Bilbao.
Según el relato ofrecido por el Departamento de Seguridad, la concentración de apoyo a la flotilla no había sido comunicada previamente y reunía a más de 40 personas con banderas palestinas en la zona de llegadas del aeropuerto. Zupiria ha explicado que los agentes intentaron pactar con los asistentes un dispositivo para compatibilizar el recibimiento con el tránsito normal de pasajeros.
Entre las medidas acordadas figuraban un espacio concreto para realizar el recibimiento y un perímetro de seguridad que no debía ser rebasado. Incluso, según ha detallado, se permitió que un dantzari realizara un aurresku de bienvenida.
Sin embargo, el consejero ha asegurado que parte de los asistentes incumplieron las indicaciones policiales y que la situación se descontroló tras la llegada de los activistas de la flotilla. Según la versión ofrecida por el Gobierno Vasco, uno de los integrantes empujó a un mando de la Ertzaintza y posteriormente agredió a otro agente cuando intentaba mantener el perímetro de seguridad.
“No vamos a permitir la caza digital y física de ningún ertzaina”
A partir de ese momento, ha explicado, se produjeron los incidentes de orden público y la Ertzaintza intervino utilizando la fuerza y defensas policiales para despejar la zona próxima a la puerta de llegadas.
Cuatro personas fueron detenidas por delitos de desobediencia grave, atentado a agentes de la autoridad y desórdenes públicos. Dos de ellas fueron trasladadas a centros sanitarios antes de ingresar en dependencias policiales. Además, siete ertzainas resultaron heridos y permanecen de baja laboral.
Zupiria ha confirmado que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha abierto una investigación para determinar si el uso de la fuerza se ajustó a los protocolos vigentes. En el marco de esa investigación se revisarán las grabaciones de las cámaras del aeropuerto y de las bodycams de los agentes, además de los vídeos difundidos en redes sociales.
El consejero también ha denunciado la difusión en internet de mensajes señalando a agentes concretos de la Ertzaintza. En concreto, ha citado una publicación en redes sociales en la que se identificaba a un mando policial y se difundía el lugar donde reside. “No vamos a permitir la caza digital y física de ningún ertzaina”, ha advertido, antes de anunciar que esos hechos ya han sido denunciados ante la Fiscalía.
Durante su intervención, Zupiria también ha asegurado que entre las personas identificadas en Loiu había dos personas con antecedentes relacionados con ETA. Según ha indicado, uno de ellos cumplió seis años de prisión por pertenencia a la organización y otro fue condenado a 12 años por participar en un tiroteo en el que resultó herido un gendarme francés.
El consejero ha enmarcado los incidentes en un contexto más amplio de tensión hacia la Ertzaintza y ha lamentado que “para algunos, la culpable siempre sea la Ertzaintza”. También ha citado incidentes recientes en distintos puntos de Euskadi, como protestas durante eventos deportivos o fiestas populares.
Pese a ello, ha insistido en que el Gobierno Vasco revisará “todo lo que haya que revisar” para mejorar la actuación policial y ha defendido que la Ertzaintza seguirá garantizando “el orden público y la convivencia”.
El consejero ha lamentado que “para algunos, la culpable siempre sea la Ertzaintza”
El consejero ha enmarcado los incidentes en un contexto más amplio de tensión hacia la Ertzaintza y ha lamentado que “para algunos, la culpable siempre sea la Ertzaintza”. También ha citado incidentes recientes en distintos puntos de Euskadi, como protestas durante eventos deportivos o fiestas populares.
Pese a ello, ha insistido en que el Gobierno Vasco revisará “todo lo que haya que revisar” para mejorar la actuación policial y ha defendido que la Ertzaintza seguirá garantizando “el orden público y la convivencia”.
Te puede interesar
Zapatero pide aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional en el caso Plus Ultra
El expresidente del Gobierno español ha pedido al juez José Luis Calama que investiga el caso Plus Ultra aplazar su declaración ante la Audiencia Nacional, prevista para el 2 de junio.
El juez Peinado cita a Begoña Gómez a una audiencia preliminar el 9 de junio
El instructor les advierte a los investigados —Begoña Gómez, Cristina Álvarez y Juan Carlos Barrabés— que deberán comparecer en persona a esa audiencia preliminar, en la que “se podría adoptar alguna medida cautelar de naturaleza personal”.
Andueza advierte de la posibilidad de "comunión" entre nacionalistas y de un "procés a la vasca"
En un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum en Barcelona, el secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha explicado que las "tensiones" de las últimas semanas entre jeltzales y socialistas se deben a que el PNV "ha salido del consenso" sobre los perfiles lingüísticos en la administración pública vasca, al plantear que "se incremente la exigencia del euskera".
EN DIRECTO | Comparecencia de Zupiria en el Parlamento Vasco
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, comparecerá a las 12:00 horas ante la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco para dar las explicaciones necesarias sobre la actuación de la Ertzaintza el sábado pasado en el aeropuerto de Loiu, a la llegada de seis miembros de la Global Sumud Flotilla.
Protesta ante el Parlamento Vasco por la actuación de la Ertzaintza contra varios miembros de la Flotilla
El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, dará este mediodía explicaciones sobre la actuación de la Ertzaintza en Loiu contra miembros de Global Sumud. Antes, unas 50 personas se han concentrado frente al Parlamento Vasco en una protesta, bajo fuertes medidas de seguridad, donde han denunciado la actuación policial y responsabilizado a la Ertzaintza de lo ocurrido.
El PNV de Bizkaia denuncia pintadas en el batzoki de Cruces contra la Ertzaintza
La sede del PNV en el barrio de Cruces, en Barakaldo, ha aparecido con pintadas en su fachada con mensajes ofensivos. El partido ha condenado los hechos y ha criticado tanto a quienes los han hecho como a quienes, dice, “miran hacia otro lado”.
El Gobierno Foral reconoce a otras ocho víctimas de la tortura en Navarra
Con estas resoluciones son ya 137 las personas reconocidas oficialmente como víctimas de violencia política en el marco de la Ley Foral 16/2019 hasta el momento.
Zupiria comparece al mediodía en el Parlamento para dar explicaciones sobre lo ocurrido en el recibimiento a los miembros de la Flotilla
La comparecencia del consejero de Seguridad se producirá en la Comisión de Instituciones, Gobernanza Pública y Seguridad del Parlamento Vasco. El Ararteko ha abierto un expediente de oficio por la intervención de la Ertzaintza.
Los investigadores sitúan la casa de Zapatero como el escenario de las "instrucciones" de "mayor sensibilidad"
La UDEF habla de una "estructura dual de funcionamiento" entre el espacio profesional y el ámbito domiciliario del expresidente.