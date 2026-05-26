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El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos

La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.

Este episodio de calor de mayo deja temperaturas mínimas históricas
Euskaraz irakurri: Beroak ez du atsedenik ematen eta tenperatura minimo historikoak utzi ditu
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EITB

Última actualización

Este martes hemos vuelto a sufrir otra jornada de calor sofocante, con temperaturas más típicas de julio o agosto, dándonos la impresión de que el verano se ha adelantado a pesar de estar aún en primavera. Las estaciones meteorológicas están registrando datos que no son nada habituales en esta época del año y en estas latitudes, e incluso tenemos que hablar de récords históricos y valores nunca vistos

Así ha sido esta noche. En la costa y en la vertiente cantábrica ha sido una noche tropical, en la que el ambiente apenas ha refrescado, y las temperaturas mínimas que han registrado las estaciones han sido las más altas de la historia: desde que se tienen registros, nunca se habían medido temperaturas mínimas tal altas en estas estaciones, ni siquiera en los meses de verano. 

Según la agencia de meteorología Euskalmet, la mínima de Zarautz ha sido de 24,7 ºC esta pasada noche. Urduliz ha registrado 23,9 ºC; en Igorre los termómetros no han bajado de 23,4 ºC y, en Punta Galea, la mínima ha sido de 23,2 ºC.

Durante el día las temperaturas han sido también más propias del verano. El mercurio ha superado con creces la barrera de los 35 grados en multitud de localidades de la vertiente cantábrica

La temperatura más alta se ha alcanzado en la estación de Jarralta de Sopuerta (Bizkaia), donde han llegado a los 37,1 ºC a primera hora de la tarde, y los termómetros de Sodupe o Amoroto también marcaban valores en torno a los 37 ºC.

36 ºC han alcanzado los mercurios en Sestao (Bizkaia) y Kanbo (Lapurdi).

En Gipuzkoa, la estación de Oiartzun ha alcanzado los 35,9 ºC pasadas las 16:00 horas de la tarde, al igual que Zizurkil que llegaba a los 35,8 ºC. En Álava, la temperatura más alta ha sido la de la estación de Gardea de Laudio, con 35,3 ºC.

Esta ola de calor está azotando sobre todo el norte del territorio. En el interior, aunque también ha hecho calor, los valores se han mantenido por debajo de los 35 grados. En Zambrana (Álava), por ejemplo, la máxima ha sido de 32,8 ºC y en Carcastillo (Navarra) han llegado hasta los 33 ºC.

Esta situación afecta a la salud, sobre todo de los más vulnerables. Así, el Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las 19:00 horas de esta tarde a 17 personas afectadas por las altas temperaturas, aunque todos los casos han sido leves.

Este episodio de calor anómalo que estamos viviendo desde hace 5 días continuará durante unos cuantos más, según la previsión de Euskalmet. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este miércoles y jueves la alerta naranja por temperaturas muy altas.

Eguraldia Olas de calor Alertas Meteorológicas

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