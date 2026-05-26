Durante el día las temperaturas han sido también más propias del verano. El mercurio ha superado con creces la barrera de los 35 grados en multitud de localidades de la vertiente cantábrica.

La temperatura más alta se ha alcanzado en la estación de Jarralta de Sopuerta (Bizkaia), donde han llegado a los 37,1 ºC a primera hora de la tarde, y los termómetros de Sodupe o Amoroto también marcaban valores en torno a los 37 ºC.

36 ºC han alcanzado los mercurios en Sestao (Bizkaia) y Kanbo (Lapurdi).

En Gipuzkoa, la estación de Oiartzun ha alcanzado los 35,9 ºC pasadas las 16:00 horas de la tarde, al igual que Zizurkil que llegaba a los 35,8 ºC. En Álava, la temperatura más alta ha sido la de la estación de Gardea de Laudio, con 35,3 ºC.

Esta ola de calor está azotando sobre todo el norte del territorio. En el interior, aunque también ha hecho calor, los valores se han mantenido por debajo de los 35 grados. En Zambrana (Álava), por ejemplo, la máxima ha sido de 32,8 ºC y en Carcastillo (Navarra) han llegado hasta los 33 ºC.

Esta situación afecta a la salud, sobre todo de los más vulnerables. Así, el Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las 19:00 horas de esta tarde a 17 personas afectadas por las altas temperaturas, aunque todos los casos han sido leves.

Este episodio de calor anómalo que estamos viviendo desde hace 5 días continuará durante unos cuantos más, según la previsión de Euskalmet. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este miércoles y jueves la alerta naranja por temperaturas muy altas.