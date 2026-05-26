El calor no da tregua y las temperaturas mínimas alcanzan datos históricos
La noche ha sido tropical, sobre todo en puntos de la costa y la vertiente cantábrica. Cuatro estaciones meteorológicas de la CAV han registrado las mínimas más altas de su historia, no vistas ni siquiera en verano. Después, a lo largo del día, han sido varias las localidades que han superado los 35 ºC, a pesar de estar aún en mayo.
Este martes hemos vuelto a sufrir otra jornada de calor sofocante, con temperaturas más típicas de julio o agosto, dándonos la impresión de que el verano se ha adelantado a pesar de estar aún en primavera. Las estaciones meteorológicas están registrando datos que no son nada habituales en esta época del año y en estas latitudes, e incluso tenemos que hablar de récords históricos y valores nunca vistos.
Así ha sido esta noche. En la costa y en la vertiente cantábrica ha sido una noche tropical, en la que el ambiente apenas ha refrescado, y las temperaturas mínimas que han registrado las estaciones han sido las más altas de la historia: desde que se tienen registros, nunca se habían medido temperaturas mínimas tal altas en estas estaciones, ni siquiera en los meses de verano.
Según la agencia de meteorología Euskalmet, la mínima de Zarautz ha sido de 24,7 ºC esta pasada noche. Urduliz ha registrado 23,9 ºC; en Igorre los termómetros no han bajado de 23,4 ºC y, en Punta Galea, la mínima ha sido de 23,2 ºC.
Durante el día las temperaturas han sido también más propias del verano. El mercurio ha superado con creces la barrera de los 35 grados en multitud de localidades de la vertiente cantábrica.
La temperatura más alta se ha alcanzado en la estación de Jarralta de Sopuerta (Bizkaia), donde han llegado a los 37,1 ºC a primera hora de la tarde, y los termómetros de Sodupe o Amoroto también marcaban valores en torno a los 37 ºC.
36 ºC han alcanzado los mercurios en Sestao (Bizkaia) y Kanbo (Lapurdi).
En Gipuzkoa, la estación de Oiartzun ha alcanzado los 35,9 ºC pasadas las 16:00 horas de la tarde, al igual que Zizurkil que llegaba a los 35,8 ºC. En Álava, la temperatura más alta ha sido la de la estación de Gardea de Laudio, con 35,3 ºC.
Esta ola de calor está azotando sobre todo el norte del territorio. En el interior, aunque también ha hecho calor, los valores se han mantenido por debajo de los 35 grados. En Zambrana (Álava), por ejemplo, la máxima ha sido de 32,8 ºC y en Carcastillo (Navarra) han llegado hasta los 33 ºC.
Esta situación afecta a la salud, sobre todo de los más vulnerables. Así, el Servicio de Emergencias de Osakidetza ha atendido hasta las 19:00 horas de esta tarde a 17 personas afectadas por las altas temperaturas, aunque todos los casos han sido leves.
Este episodio de calor anómalo que estamos viviendo desde hace 5 días continuará durante unos cuantos más, según la previsión de Euskalmet. La Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología del Gobierno Vasco activará este miércoles y jueves la alerta naranja por temperaturas muy altas.
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Alerta naranja por temperaturas altas para este miércoles y jueves
El Gobierno Vasco también activará el aviso amarillo por riesgo alto de incendios forestales el miércoles y el jueves, debido a las altas temperaturas y a la intensidad del viento de componente sur.
El calor sigue apretando: noches tropicales y máximas de hasta 36,6 grados
Las altas temperaturas han marcado la noche y la jornada del lunes en buena parte de Hego Euskal Herria. Varias localidades de Gipuzkoa y Bizkaia no han bajado de los 25 grados durante la madrugada y este martes se esperan máximas de hasta 36 grados, con ambiente muy caluroso y bochornoso. Sigue el aviso amarillo, al menos hasta el miércoles.
El aviso amarillo por altas temperaturas estará activo al menos hasta el miércoles
Las máximas se situarán por encima de los 30 ºC y las mínimas quedarán en torno a los 20 en muchos lugares. El Departamento de Seguridad también ha activado el aviso amarillo por riesgo de incendios forestales.
Aviso amarillo por temperaturas altas en la CAV hasta el martes y aviso por riesgo de incendio forestal
El aviso amarillo por temperaturas altas permanecerá activo entre las 13:00 y las 20:00 horas. La semana que viene se prevé soleada y calurosa durante toda la semana en Euskal Herria.
La realidad inmersiva muestra cómo el eclipse solar del 12 de agosto oscurecerá el cielo de Euskal Herria
Eguraldia ofrece la segunda de seis piezas de realidad virtual inmersiva sobre el eclipse total de sol del 12 de agosto de 2026, el primero después de 114 años. Durante la tarde habrá una oscuridad total durante más de un minuto, con posibilidad de ver la corona del Sol. Comenzará sobre las 19:30, y el momento álgido será antes de las 20:30. Euskal Herria será uno de los mejores lugares para verlo.
El calor continuará durante el fin de semana, aunque con menos intensidad
El ambiente seguirá siendo estable y soleado, con cielos despejados, y un episodio de calor poco habitual para finales de mayo. El Gobierno Vasco ha decretado el aviso amarillo para el domingo y el lunes por altas temperaturas.
Récord en las temperaturas máximas de mayo: Sopuerta alcanza los 39,1 ºC
Hoy se han alcanzado las temperaturas más altas recogidas en un mes de mayo desde que existen los registros. Lo han notado, sobre todo, en los valles del oeste de Euskal Herria, donde la sombra ha estado muy cotizada.
Más calor en Euskal Herria: 35 grados de máxima y aviso amarillo por temperaturas altas extremas en Bizkaia y Gipuzkoa
El sábado las temperaturas serán más contenidas en la costa debido al viento del nordeste, mientras que en el interior volverá a ser otra jornada calurosa. El domingo el calor se notará en todo el territorio.
El calor se impone por la tarde, especialmente en el interior de Bizkaia y Gipuzkoa, y mañana activarán el aviso amarillo
A las 16:00 horas, Sodupe-Cadagua (Güeñes) ha alcanzado los 36 °C, mientras que Zizurkil ha registrado 35,1 °C y Muxika 35,1 °C, superando notablemente los valores observados a las 13:00 horas. De cara a los próximos días, Euskalmet ha anunciado que el calor continuará durante al menos el miércoles de la semana que viene.