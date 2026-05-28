PNV: "Satisfechos porque consideramos que la gente valora nuestro trabajo"

Once personas se sientan en el banquillo de acusados. El juicio deberá dirimir si la contratación de David Sánchez-Pérez Castejón en 2017 en la Diputación de Badajoz como coordinador de actividades musicales de los conservatorios, cumplió todos los requisitos legales o fue un caso de presunto enchufismo. La acusación pide penas de 3 años e inhabilitación; la Fiscalía pide la absolución.