Trasladada al hospital por un golpe de calor otra alumna de la escuela Pagasarribide de Bilbao

Una adolescente de primero de la ESO ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario debido a un golpe de calor en la escuela pública Pagasarribide de Bilbao, según ha informado la Asociación de Padres y Madres (AMPA) del centro.



Una alumna de primero de la ESO ha empezado a ver borroso y a sentirse mal y cuando se dirigía a dirección se ha desmayado en el pasillo. Incluso ha perdido el conocimiento durante unos segundos. Posteriormente, ha sido trasladada en ambulancia al hospital.

Se trata del cuarto incidente registrado por el calor en la última semana. El pasado martes una niña de cuatro años también sufrió otro golpe de calor. La menor, tras recibir asistencia, se recuperó y fue trasladada a su domicilio.