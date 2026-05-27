El Ayuntamiento de Tolosa denuncia una agresión homófoba en la localidad el pasado lunes

El Ayuntamiento de Tolosa ha denunciado que el pasado lunes se produjo una agresión homófoba. "El pasado lunes, un ciudadano fue agredido y sufrió insultos homófobos", ha señalado, para denunciar que "este tipo de ataques suponen una vulneración grave de los derechos humanos y de la libertad de las personas, y no tienen cabida en una sociedad basada en el respeto, la convivencia y la diversidad".

"Desde el Ayuntamiento trasladamos toda nuestra solidaridad, apoyo y cariño a la persona agredida, así como a su entorno cercano. Del mismo modo, reiteramos nuestro compromiso activo en la lucha contra cualquier expresión de odio, discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género", señalan.

Asimismo, han asegurado que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando para que "Tolosa sea un pueblo libre, seguro y diverso donde todas las personas puedan vivir su orientación sexual con libertad y dignidad, sin miedo a sufrir agresiones o discriminación".

Asimismo, el Ayuntamiento hace un llamamiento a las personas que hayan podido ver la agresión, para que se pongan en contacto y así poder ampliar la información.

"Responderemos al odio con responsabilidad y respeto de manera colectiva", aseguran.