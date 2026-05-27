El Ayuntamiento de Tolosa denuncia una agresión homófoba en la localidad el pasado lunes
El Constistorio ha trasladado su total solidaridad y apoyo a la persona agredida y a su entorno y ha reiterado su "compromiso activo en la lucha contra cualquier expresión de odio, discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género.".
El Ayuntamiento de Tolosa ha denunciado que el pasado lunes se produjo una agresión homófoba. "El pasado lunes, un ciudadano fue agredido y sufrió insultos homófobos", ha señalado, para denunciar que "este tipo de ataques suponen una vulneración grave de los derechos humanos y de la libertad de las personas, y no tienen cabida en una sociedad basada en el respeto, la convivencia y la diversidad".
"Desde el Ayuntamiento trasladamos toda nuestra solidaridad, apoyo y cariño a la persona agredida, así como a su entorno cercano. Del mismo modo, reiteramos nuestro compromiso activo en la lucha contra cualquier expresión de odio, discriminación o violencia por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género", señalan.
Asimismo, han asegurado que desde el Ayuntamiento seguirán trabajando para que "Tolosa sea un pueblo libre, seguro y diverso donde todas las personas puedan vivir su orientación sexual con libertad y dignidad, sin miedo a sufrir agresiones o discriminación".
Asimismo, el Ayuntamiento hace un llamamiento a las personas que hayan podido ver la agresión, para que se pongan en contacto y así poder ampliar la información.
"Responderemos al odio con responsabilidad y respeto de manera colectiva", aseguran.
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