Las ayudas para la conciliación llegan también a las familias de acogida

El Consejo de Gobierno Vasco ha aprobado, en su reunión de este martes, el nuevo decreto por el que se regulan las ayudas para la conciliación de la vida laboral y familiar; ayudas que se extienden, a partir de ahora, a las familias de acogida.

Las ayudas se entregan en los siguientes casos:

Excedencias para el cuidado de hijos e hijas de hasta 3 años.

Reducciones de jornada para el cuidado de hijos e hijas de hasta los 12 años.

Excedencias y reducciones de jornada para el cuidado de familiares dependientes y en situación de extrema gravedad sanitaria.

Contratación de personas cuidadoras para el cuidado de hijas e hijos menores de 14 años.

La nueva normativa recoge un incremento en las cuantías económicas de las ayudas, la ampliación de las familias beneficiarias, una flexibilización de los requisitos de acceso y mejoras en la gestión. Concretamente, las principales novedades son:

Incremento de un 10 % en las ayudas a las excedencias y reducciones de jornada. El incremento será de un 30 % en el caso de familias monoparentales, familias numerosas, unidades familiares con alguna persona miembro en situación de dependencia severa, o gran dependencia, o discapacidad superior al 50 % y unidades familiares con alguna persona miembro víctima de violencia de género y/o sexual.

Las familias de acogida y las familias de tutela (abuelos/as, tíos...) podrán beneficiarse de las ayudas.

Posibilidad de pedir de manera discontinua o intercalada los 59 días como mímino que se deben solicitar de excedencia o de reducción.

El límite temporal para las excedencias y reducciones será por familia, no por progenitor.

Mejora en la gestión de ayudas e interoperabilidad con otras administraciones.

Las novedades y mejoras del decreto se aplicarán a las solicitudes que se presenten a partir de la entrada en vigor de la norma (al día siguiente de su publicación en el BOPV), que será durante la tercera semana de junio. En esas solicitudes se podrá solicitar la ayuda por las excedencias, reducciones de jornada y contrataciones efectuadas durante el año anterior a la solicitud.

Incremento de la inversión

Para poder hacer frente a las novedades, el Departamento de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico incrementará la inversión dedicada a este programa hasta los 27,5 millones de euros (hasta ahora de 21,3 millones).

En los años 2004 y 2005, 17 884 y 17 166 personas se beneficiaron, respectivamente, de estas ayudas. En 2025, el importe medio de la ayuda fue 1180 euros por solicitante, y de las 17 166 ayudas concedida, 1332 solicitantes pertenecían a colectivos vulnerables: familias monoparentales, numerosas, familias con algún miembro con discapacidad o situación de dependencia.