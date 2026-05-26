Trasladan al hospital a dos personas tras inhalar humo en el incendio de una empresa de gestión de residuos en Berrioplano
Dos hombres han sido trasladados al Hospital Universitario de Navarra por la inhalación de humo en un incendio declarado la noche del lunes en una empresa de residuos industriales, ubicada en Berrioplano, que ha sido evacuada.
El centro de coordinación de emergencias ha recibido a las 22:13 horas del lunes el aviso del fuego declarado a la altura del kilómetro 7,7 de la N-240-A y ha movilizado a bomberos de Trinitarios, una ambulancia de soporte vital básico y Policía Foral.
Como consecuencia del fuego, dos varones de 42 y 39 años han sido trasladados al hospital por inhalación de humo y su pronóstico es reservado, según informa el 112-SOS Navarra.
El personal de la empresa ha comenzado la labores de extinción de fuego que han sido finalizadas por los bomberos que han ventilado y comprobado la atmósfera, dando por extinguido el incendio a las 00:26 horas.
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