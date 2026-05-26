Bi pertsona ospitalera eraman dituzte Berriobeitin, hondakinak kudeatzeko enpresa batean piztutako sutean kea arnastuta

Enpresa ebakuatu behar izan dute. Enpresako langileak sua itzaltzen hasi dira, eta suhiltzaileek bukatu dute, 00:26an.

Bi gizon Nafarroako Unibertsitate Ospitalera eraman behar izan dituzte astelehen gauean Berriobeitiko industria-hondakinen enpresa batean piztutako sute batean kea arnasteagatik.

Larrialdiak koordinatzeko zentroak 22:13an jaso du N-240-A errepideko 7,7 kilometroan piztutako suaren abisua, eta Trinitarioseko suhiltzaileak, oinarrizko bizi-euskarriko anbulantzia bat eta Foruzaingoa bidali ditu.

Sutearen ondorioz, 42 eta 39 urteko bi gizonezko ospitalera eraman dituzte kea arnasteagatik, eta pronostiko erreserbatua dute, 112-SOS Nafarroak jakinarazi duenez.

Enpresako langileek sua itzaltzeko lanak hasi dituzte, eta suhiltzaileek amaitu. Suhiltzaileek eraikina aireztatu eta egiaztatu dute, eta sutea 00:26an guztiz itzali dute.

