Ertzaintzak Flotillako kideen harreran izandako jarrerari buruzko azalpenak emango ditu Zupiriak Legebiltzarrean
Segurtasuneko sailburuaren agerraldia eguerdian izango da, Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean. Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean.
Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuak agerraldia egingo du gaur eguerdian Eusko Legebiltzarreko Erakunde, Gobernantza Publiko eta Segurtasun Batzordean, joan den larunbatean, Global Sumud Flotillako sei euskal ekintzaile Loiuko aireportura iritsi zirenean, Ertzaintzak izandako jokabideari buruzko azalpenak emateko.
Mundu osoko komunikabide zein sare sozialetan zabaldu diren irudietan Ertzaintzaren kargak ikusten dira, baita agenteek nola kolpatu zituzten ekintzaileak eta haiei ongi-etorria egitera joandako pertsonak ere.
Zupiriak berak eskatuta egingo da agerraldia astearte honetan, Batzordea beste gai batzuk aztertzeko deituta zegoela aprobetxatuz.
Sailburuaren iragarpenaren aurretik, EH Bilduk, Sumar Mugimenduak eta Podemos Euskadik ere presazko agerraldia eskatu zuten.
Igandean, Zupiriak lehen agerraldi bat egin nahi izan zuen hedabideen aurrean Durangon, EAJren batzarra aprobetxatuz. Bertan, lehenengo balorazio batean, gertatutakoa sentitzen zuela eta erantzunkizuna, "lehen pertsonan", bere gain hartzen zuela esan zuen. Horrez gain, esku hartu zuten agenteak indarrean dagoen araudia betez aritu ote ziren ikertuko dutela iragarri zuen, "egoera eragin zuten pertsona batzuen portaera" aztertzeaz gain.
Handik ordu batzuetara, Pello Otxandiano EH Bilduko bozeramaileak publikoki aitortu zuen Zupiriaren keinua, baina neurriak hartzeko eskatu zion, "polizia ereduarekin arazo larria dagoelako", eta laster proposamen bat egingo dutela iragarri zuen.
Jarduera polemikoaren ondorioz, Podemosek Zupiriaren dimisioa eskatu du eta Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du.
Arartekoak ofiziozko espedientea ireki du Ertzaintzak Loiun izan zuen jokabidearen aurrean
Ebazpenean, Arartekoak adierazi du "gertaeraren larritasunak eta horrek izan duen eraginak" bultzatuta hartu duela espedientea zabaltzeko erabakia, egiaztatu nahi duelako indarraren erabilera eta Barne Arazoetarako Buruzagitzak abiatutako barne ikerketa bat datozen "aplikatu beharreko arauekin eta Segurtasun Sailak ekintza polizialen inguruan zehaztutako jarraibideekin".
Podemosek Bingen Zupiriaren dimisioa eskatu du, Ertzaintzak flotillaren aurka erabilitako "basakeria polizialagatik"
Pablo Fernandez Podemoseko bozeramaileak "gaitzesgarritzat" jo du ertzainen jokabidea. Sumar alderdiko legebiltzarkide Jon Hernandezek salatu du Ertzaintzaren jarduna “argi eta garbi neurrigabea” izan zela.
