ERTZAINTZAREN KARGA LOIUN
Flotillako kideen aurka Ertzaintzak izandako jarrera salatu dute EH Bilduk eta Euskadiko Podemosek, eta Zupiriaren premiazko agerraldia eskatu dute

Atxilotuak berehala aste uzteko ere eskatu dute koalizio subiranistak eta alderdi moreak. Bestalde, Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du agenteen jarduna "indarrean dauden jarraibideekin bat datorren" egiaztatzeko.

Miembros de la Ertzaintza detienen a varios activistas en el aeropuerto de Bilbao, a 23 de mayo de 2026, en Bilbao, Vizcaya, País Vasco (España). Los activistas vascos detenidos por Israel por participar en la Global Sumud Flotilla que llevaba ayuda a Gaza llegan a Bilbao tras denunciar agresiones por parte del ejército israelí. H.Bilbao / Europa Press 23/5/2026

Ertzaintzak atxiloketak egin ditu Loiuko aireportuan. Argazkia: EuropaPress

EH Bilduk eta Euskadiko Podemosek gogor salatu dute "Ertzaintzak Global Sumud Flotillako kideen eta haiei elkartasuna agertzera Loiuko aireportura joandako herritarren aurka gogor oldartu izana".

"Elkartasunaren eta giza eskubideen defentsaren ikur den flotillaren aurkako bortizkeriak ez du inolako justifikaziorik", dio koalizio subiranistak komunikabideetara bidalitako oharrean, eta "Isralek bahitutako pertsonak Euskal Herrira ailegatzean kolpatu eta atxilotzea ez da onargarria", erantsi dute.

Halaber, atxilotuak berehala askatzeko eta "elkartasun ekintzen aurkako oldarraldiarekin amaitzeko" eskatu du EH Bilduk. 

Bestalde, gertakari horien erantzuleek "beharrezko azalpenak emateko eta erantzukizunak hartzeko" eskatu du, eta Eusko Legebiltzarrean Bingen Zupiria Segurtasun sailburuaren premiazko agerraldia eskatuko dutela iragarri du.

Segurtasun Sailak jakitera eman duenez, Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du gertatutakoak indarrean dituzten arauak betetzen dituen ala ez argitzeko.

"Erabat onartezina", Podemosen ustez

Podemos Euskadik ere gogor salatu du Ertzaintzak Loiuko aireportuan izandako jokabidea.

Hedabideetara igorritako ohar batean alderdi moreak salatu duenez, "erabat onartezina da giza eskubideak defendatzen dituzten ekintzaileen aurka erabilitako indarkeria". "Elkartasun internazionalistaren aurrean euskal erakundeen erantzuna ezin da, inola ere, makila eta errepresioa izan", gaineratu du.

Podemos Euskadik gertatutakoaren inguruko azalpen "urgenteak eta gardenak" eskatu dizkio Bingen Zupiria Eusko Jaurlaritzako Segurtasun sailburuari, eta beharrezko erantzukizunak argitzeko.

Bi alderdiek elkartasuna adierazi diete, halaber, Global Sumud Flotillako ekintzaileei, "Israelgo Estatu genozidak bahitu eta bortizki tratatu baititu, nazioarteko legedia urratuz", baita Palestinako herriaren alde lan egiten duten erakundeei ere.

