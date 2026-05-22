Lehendakariaren elkarrizketa, 10 titularretan
Imanol Pradales lehendakariak hainbat gai jorratu ditu Radio Euskadin, hala nola medikuen greba, etxebizitzaren arazoa edo autogobernuaren estatus berria.
Imanol Pradales lehendakaria Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioak izan ditzakeen ondorioekin kezkatuta agertu da gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. “Tentsioa ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da; kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta adostutako konpromisoei ez heltzea”, adierazi du.
Horrez gain, beste hainbat gairen inguruko adierazpenak egin ditu, eta beste zenbait titular utzi ditu. Hona hemen horietako batzuk:
Zapatero auzia
Adituak bat datoz: autoa sendoa da eta ondo oinarrituta dago. Baina zuhurrak izan behar dugu”
EAJ/PSE-EE
Batzen gaituena banatzen gaituena baino askoz ere gehiago da, eta batzen gaituen hori zaindu behar dugu”
Medikuen greba
Osasun ministroak bi hilabete baino gehiago daramatza berak eragindako grebari buruz ezer jakin nahi gabe”
Etxebizitzaren arazoa
Baldintzak aldatu ditugu klase ertainetan pentsatuz, etxebizitza publikoen % 50 gazteentzat izango dira, abalak emateko programa bat abiatu dugu...”
Euskara Administrazioan
Fokuak ez du Administrazioaren euskalduntzean bakarrik egon behar; fokua kaleko erabilera sozialean dago, nahi duenak euskaraz bizitzeko aukera izan dezan”
Estatus berriari buruz
San Ignazio egunera arte daukagu denbora; alderdi politikoek hitz egiten jarraitzen dute”
Gernikako Estatutua betetzeaz
Estatutua betetzetik hamar pausora gaude”
Munduko Txapelketa Bilbon eta Donostian
FIFAren eskakizunak oso zorrotzak dira; orain azterketa lasaia egin behar dugu”
UPN-REN POLEMIKA ATHLETICEKIN
Nafarroako Gobernua oso argia izan da, eta esan du legearen ikuspegitik ez dagoela ezer zalantzan jartzeko. Polemika antzua da, liskarra bilatzen duena. Oso arriskutsua da sinboloekin eta identitateekin zatiketa bilatzea"
Tubos Reunidos
Parte guztiek ardurarik handienaz jokatu behar dute; bestela, Tubos Reunidosen etorkizuna oso beltza izango da”
Nafarroako Gobernuak UPNren "noraeza" kritikatu du Athleticen elastikoarekin izandako polemikan
Alderdi politikoak LORAFNA (Nafarroako Autonomia Estatutua) eguneratzea eztabaidatzen ari ziren gaur Parlamentuko batzorde batean, eta klub zuri-gorriaren elastikoaren harira piztutako polemikaren inguruko iritziak emateko tartea ere hartu dute.
Pello Otxandiano: "Etxebizitza politika honek huts egin badu, momentua da norabidez aldatzeko"
EH Bilduk etxebizitzaren inguruan egindako proposamenaren harira, "jarrera baikorra" izateko eskatu dio Pello Otxandianok Eusko Jaurlaritzari. "Proposamena hartu, aztertu eta egin dezagun eztabaida bat, ea soluziobideak hauek diren edo beste batzuk planteatzen dituzten", gaineratu du EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egin dioten elkarrizketan.
Lehendakariaren ustez, "euskarak zubi gehiago eta harresi gutxiago behar ditu"
Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa egin diote Radio Euskadiko "Boulevard" saioan, eta bertan adierazi duenaren arabera, "ezin dugu beste alde batera begiratu segurtasun juridikorik eza dagoenean". Euskararen biziberritzeari dagokionez esan duenez, "fokua ez dago euskal administrazio publikoa euskalduntzean, hizkuntzaren erabilera sozialean baizik".
Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan
Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.
Pradales: "FIFAren eskakizunak aztertzen ari gara; oso zorrotzak dira"
Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du egoeraren "azterketa lasaia" egin behar dela, sektore askori eragiten dielako. "FIFAk datorren urteko urtarrilean hartuko du erabakia, denbora dago", azpimarratu du.
Lehendakaria: “Tentsioa ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da; kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta adostutako konpromisoei ez heltzea”
Imanol Pradales lehendakaria kezkatuta agertu da Radio Euskadiko "Boulevard" saioan Zapatero auziaren ondorioengatik.
Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"
Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago daramatzalako ezer jakin nahi izan gabe" estatutu markoa dela eta medikuak egiten ari diren grebari buruz. Hori dela eta, "gaian esku hartzeko" deia egin dio, eta, "arazoa konpontzeko gai ez bada edo ez badu nahi", Euskadiri eskumenak eskualdatzeko eskatu dio, "irtenbide bat bilatzeko". Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean deitoratu duenez, Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrenden hobekuntzan "asko" aurreratu bada ere, estatutu markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorritakoak", "iskanbila" eragin du. "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurrera egiten saiatzen ari direla erantsi du.
Lehendakariari elkarrizketa Radio Euskadin
Eider Hurtadok Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko du goizeko 8:30etatik aurrera Radio Euskadin.