Elkarrizketa Radio Euskadin
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Lehendakariaren elkarrizketa, 10 titularretan

Imanol Pradales lehendakariak hainbat gai jorratu ditu Radio Euskadin, hala nola medikuen greba, etxebizitzaren arazoa edo autogobernuaren estatus berria.

Diseño sin título - 1
author image

Ander Goyoaga | EITB

Azken eguneratzea

Imanol Pradales lehendakaria Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioak izan ditzakeen ondorioekin kezkatuta agertu da gaur Radio Euskadin egin dioten elkarrizketan. “Tentsioa ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da; kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta adostutako konpromisoei ez heltzea”, adierazi du.

Horrez gain, beste hainbat gairen inguruko adierazpenak egin ditu, eta beste zenbait titular utzi ditu. Hona hemen horietako batzuk:

Zapatero auzia

Adituak bat datoz: autoa sendoa da eta ondo oinarrituta dago. Baina zuhurrak izan behar dugu”

EAJ/PSE-EE

Batzen gaituena banatzen gaituena baino askoz ere gehiago da, eta batzen gaituen hori zaindu behar dugu”

Medikuen greba

Osasun ministroak bi hilabete baino gehiago daramatza berak eragindako grebari buruz ezer jakin nahi gabe”

Etxebizitzaren arazoa

Baldintzak aldatu ditugu klase ertainetan pentsatuz, etxebizitza publikoen % 50 gazteentzat izango dira, abalak emateko programa bat abiatu dugu...”

Euskara Administrazioan

Fokuak ez du Administrazioaren euskalduntzean bakarrik egon behar; fokua kaleko erabilera sozialean dago, nahi duenak euskaraz bizitzeko aukera izan dezan”

Estatus berriari buruz

San Ignazio egunera arte daukagu denbora; alderdi politikoek hitz egiten jarraitzen dute”

Gernikako Estatutua betetzeaz

Estatutua betetzetik hamar pausora gaude”

Munduko Txapelketa Bilbon eta Donostian

FIFAren eskakizunak oso zorrotzak dira; orain azterketa lasaia egin behar dugu”

UPN-REN POLEMIKA ATHLETICEKIN

Nafarroako Gobernua oso argia izan da, eta esan du legearen ikuspegitik ez dagoela ezer zalantzan jartzeko. Polemika antzua da, liskarra bilatzen duena. Oso arriskutsua da sinboloekin eta identitateekin zatiketa bilatzea"

Tubos Reunidos

Parte guztiek ardurarik handienaz jokatu behar dute; bestela, Tubos Reunidosen etorkizuna oso beltza izango da”

Lehendakaria: “Tentsioa ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da; kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta adostutako konpromisoei ez heltzea”
Politika Imanol Pradales EAJ-PNV Politika

Zure interesekoa izan daiteke

pello otxandiano eh bildu
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Pello Otxandiano: "Etxebizitza politika honek huts egin badu, momentua da norabidez aldatzeko"

EH Bilduk etxebizitzaren inguruan egindako proposamenaren harira, "jarrera baikorra" izateko eskatu dio Pello Otxandianok Eusko Jaurlaritzari. "Proposamena hartu, aztertu eta egin dezagun eztabaida bat, ea soluziobideak hauek diren edo beste batzuk planteatzen dituzten", gaineratu du EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egin dioten elkarrizketan.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan

Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"

Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago daramatzalako ezer jakin nahi izan gabe" estatutu markoa dela eta medikuak egiten ari diren grebari buruz. Hori dela eta, "gaian esku hartzeko" deia egin dio, eta, "arazoa konpontzeko gai ez bada edo ez badu nahi", Euskadiri eskumenak eskualdatzeko eskatu dio, "irtenbide bat bilatzeko". Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean deitoratu duenez, Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrenden hobekuntzan "asko" aurreratu bada ere, estatutu markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorritakoak", "iskanbila" eragin du. "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurrera egiten saiatzen ari direla erantsi du.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X