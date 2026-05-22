ELKARRIZKETA RADIO EUSKADIN
Pradales: "FIFAren eskakizunak aztertzen ari gara; oso zorrotzak dira"

Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du egoeraren "azterketa lasaia" egin behar dela, sektore askori eragiten dielako. "FIFAk datorren urteko urtarrilean hartuko du erabakia, denbora dago", azpimarratu du. 

Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan

Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.

Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"

Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago baitaramatza ezer jakin nahi gabe" Estatutu Markoaren harira egindako grebaz. Horregatik, "gaiari buruz zerbait egiteko" deia egin dio, eta, "gai hori konpondu nahi ez badu", eskumenak Euskadiri eskualdatzeko "konponbidea bilatzeko". Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, deitoratu du Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrendak hobetzen "asko" aurreratu den arren, Estatutu Markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorria", "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurre egiten saiatzen ari direla.

