TITULAR NAGUSIAK
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Albiste izango dira: Pradales lehendakariari elkarrizketa Radio Euskadin, abisu horia beroagatik eta errugbiko finalak Bilbon

Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.

Imanol Pradales (PNV) en Radio Euskadi. Foto: EITB Media
Imanol Pradales lehendakaria Radio Euskadin. Artxiboko argazkia: EITB
author image

EITB

Azken eguneratzea

Honako gai hauek hartuko dituzte gaur, 2026ko maiatzaren 22an, hedabideetako lerroburu nagusiak:

- Pradales lehendakariari elkarrizketa Radio EuskadinEider Hurtadok Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko du Radio Euskadiko "Boulevard" saioan, 8:30etatik aurrera. 

- Abisu horia beroagatikEusko Jaurlaritzako Segurtasun Sailak abisu horia ezarri du arratsalderako Bizkaian eta Gipuzkoan, tenperatura oso altuak direla eta. Izan ere, 30 eta 35 gradu arteko tenperaturak neurtuko dira. 

- Errugbiko finalak Bilbon: Europako bi errugbi txapelketa nagusien finalak jokatuko dira asteburu honetan San Mamesen. Montpellier (Frantzia) eta Ulster (Ipar Irlanda) taldeek EPCR Challenge Cup txapelketako finala jokatuko dute 21:00etan. Bigarren hitzordua larunbatean izango da, 15:45ean, Irlandako Leinster eta Frantziako Bordeleren arteko Champions Cupeko finalarekin.

Eguneko Titularrak Imanol Pradales Eguraldia Bilbo Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan

Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"

Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago baitaramatza ezer jakin nahi gabe" Estatutu Markoaren harira egindako grebaz. Horregatik, "gaiari buruz zerbait egiteko" deia egin dio, eta, "gai hori konpondu nahi ez badu", eskumenak Euskadiri eskualdatzeko "konponbidea bilatzeko". Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, deitoratu du Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrendak hobetzen "asko" aurreratu den arren, Estatutu Markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorria", "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurre egiten saiatzen ari direla.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X