UPNk Athletici “ohartarazi” dio auzitara joko duela, elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzen ez badu
"Nafarroa ez da Euskal Autonomia Erkidegoko beste probintzia bat" aldarrikatu du sare sozialetan Cristina Ibarrolak, alderdiko presidenteak, eta futbol federazioko presidenteari eta Chivite presidenteari zuzendu zaie auzian esku hartu dezaten eskatzeko. Nafarroako Gobernuak, ordea, azaldu du Athleticek ez dituela "Nafarroako sinboloak arriskuan jarri" eta, kasu honetan, ez dagokiola "jarrera hartzea".
Athletic Club Bilboko futbol taldeak aurkeztu berri duen elastiko berrian agertzen diren Euskal Herriko mapak eta ikurrinak Union del Pueblo Navarro (UPN) alderdi politikoa sumindu dute. Alderdi nafarreko presidente Cristina Ibarrolak eskuitz bana bidali die Jon Uriarte Athleticeko presidenteari, Rafael Louzan Espainiako Futbol Federazioko presidenteari eta Maria Chivite Nafarroako presidenteari, "Bilboko taldearen jantzi berrien erabilera galarazteko helburuarekin".
Elastikoak Euskal Herriko mapa txiki bat eta ikurrina ditu bizkarraren goialdean.
Alderdi erregionalistak sare sozialetan "ohartarazi" du auzitara joko duela Athleticek mapa eta ikurrina kentzen ez baditu.
Ibarrolaren iritziz, iruditeria grafiko hori "ez da apaingarri edo kirol elementu hutsa". Mapak eta ikurrinak "izaera politiko, identitario eta instituzionaleko mezu eztabaidagarria" jasotzen dutela dio, eta Nafarroa "bere esparru juridiko, administratibo, instituzional eta politikotik kanpoko errealitate politiko baten barruan" sartzen duela.
Espainiako Futbol Federazioko presidenteari bidalitako gutunean, UPNko presidenteak gogorarazi du eslogan, mezu, irudi eta publizitatearen arauak zehazten dituen "IFABen (International Football Association Board) 4.5 arauak ezartzen duela ekipamenduak ez duela eduki behar izaera politiko, erlijioso edo pertsonaleko eslogan, mezu edo irudirik", eta zigorrak jasotzen dituela arau-hausteak egiten dituen jokalariarentzat edo klubarentzat.
Azkenik, Athleticen ekipazioa "Nafarroako gizartearen gehiengoari egindako irain larri" gisa hartu du UPNk, eta Maria Chivite presidenteari eskatu dio "nazioartean proiekzioa duen Athletic Club bezalako erakunde batek Nafarroako errealitate politiko, administratibo, juridiko eta instituzionala errespeta dezan, zuzenbidearekin bat datozen ekintza guztiak has ditzala". "Berehala" esku hartzeko eskatu dio.
PPk eta Voxek ere kexak plazaratu dituzte
Javier Garcia Nafarroako PPko presidentearen esanetan, Athleticen ekipamendua "Nafarroarekiko irain onartezina" da, eta "ostikoa" ematen die foru erkidegoaren "ikur ofizialei eta nortasun propio eta bereiziari". Ohar batean adierazi duenez, Foru Erkidegoa "kanpoko identitate-kontakizun baten barruan sartu nahi izatea eraso zuzena da". Futbol-taldeak "oso lerro arriskutsua zeharkatu" duela uste du.
Bestalde, Voxek bere kexa helarazi die erakundeei. Alde batetik, mapa hori kentzea eskatzeko adierazpen proposamen bat erregistratu du Nafarroako Parlamentuan. Bestetik, LaLigari eta Kirol Kontseilu Gorenari eskatu die galarazi dezatela kirol entitateek "euren plataformak Nafarroako lurralde osotasunari eragiten dioten helburu politikoekin erabiltzea".
Nafarroako Gobernua ez da auzian sartuko
Nafarroako Gobernuak adierazi du ez dagokiola, kasu honetan, jarrera hartzea. Javier Remirezek, Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramaileak, mezu bat argitaratu du sare sozialetan, Athleticek ez dituela "Nafarroako ikur ofizialak arriskuan jarri edo gaizki erabili" esanez.
Argitu du Nafarroako sinboloei buruzko otsailaren 27ko 4/2020 FL-ak eta LORAFNA legeak argi uzten dutela hiru direla Nafarroako sinbolo esklusiboak -bandera, armarria eta ereserkia-, eta babes juridikoa horietara mugatzen dela.
Amaitzeko, argi utzi nahi izan du, "erakunde pribatu batek ikur ez-ofizialak erabiltzeari dagokionez", ez dagokiola Nafarroako Gobernuari "auzian sartzea".
