Lurralde-politika
Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Espainiako lurralde-mapa "erabat itxita" dago eta Trebiñu Burgos da, Gaztela eta Leongo Gobernuaren arabera

Hala azpimarratu du Carlos Fernandez Carriedo Gaztela eta Leongo Gobernuaren bozeramaileak, Trebiñu Arabarekin bat egiteko erreferenduma deitzeko aukeraz Mikel Legarda EAJren diputatuak asteazken honetan Kongresuan galdetu ostean.

TREBIÑU TREVIÑO
Trebiñuko artxiboko irudia. Argazkia: Orain
author image

EITB

Azken eguneratzea

Gaztela eta Leongo Gobernuaren ustetan, Espainiako lurralde-mapa "erabat itxita dago". Gaztela eta Leonen lurralde-osotasunaren defentsa "irmoa" berretsi du, Trebiñu "Burgosko probintziaren zati bat" dela azpimarratuz. 

Horixe gogorarazi du Carlos Fernandez Carriedo Gaztela eta Leongo Gobernuaren bozeramaileak, Gobernu Kontseiluaren osteko prentsaurrekoan, Mikel Legarda EAJren diputatuak asteazken honetan Kongresuan Arabarekin bat egiteko erreferenduma deitzeko aukeraz galdetu ostean.

Fernandez Carriedok berretsi egin du Gaztela eta Leongo Gobernuak Espainiako Konstituzioa eta Autonomia Estatutua defendatzen dituela, eta ziurtatu du "irmo" defendatuko dituztela "Gaztela eta Leonen interesak eta Erkidegoaren osotasuna", orain arte egin duten bezala.

Mikel Legarda EAJren diputatuak Angel Victor Torres Lurralde Politikako eta Memoria Demokratikoko ministroari galdetu zion trebiñarrek beren etorkizuna erreferendum bidez erabakitzeko aukerari buruz, eta ministroak erantzun zion "juridikoki posible" dela, baina Burgosko Diputazioaren eta Gaztela eta Leongo Gobernuaren aldeko txostenak behar dituela.

Espainiako Gobernuak "juridikoki posible" ikusten du Trebiñun erreferenduma egitea, baldin eta legezko urrats guztiak ematen badira
Araba Burgos Espainiako gobernua Eusko Jaurlaritza Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"

Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak nahikoak izatea absolbitu dezaten”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez zaiola “epe laburreko errendimenduari” soilik begiratu behar.

Nafarroa parlamentua osasun batzordea maria chivite
18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Chivitek, Esparzari: "Gauza bat da arazoak egotea, eta beste bat, osasun sistemaren egoera larria izatea"

UPNk eskatuta, Nafarroako Parlamentuko Foru Araubidearen Batzordean osasun sistemari buruzko azalpenak eman ditu Maria Chivite Foru Erkidegoko presidenteak. Osasunbidean "hobetzeko gauzak" badirela aitortu arren, egoera ez dela larria ziurtatu du. Javier Esparza UPNren parlamentariak, aldiz, behin eta berriz esan du egoera "oso larrian" dagoela osasungintza publikoa.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X