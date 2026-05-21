Asensiok esan du "erabateko konfiantza" duela Zapaterorengan, eta auzipetze-autoan "susmoak" besterik ez daudela
Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEren idazkari nagusiak Radio Euskadiko mikrofonoen aurrean adierazi du Jose Luis Rodriguez Zapaterorengan “erabateko konfiantza” duela. Halaber, auzipetze-autoan "frogarik ez" dagoela eta, une batzuetan, "errugabetasun printzipioa urratu egiten" duela ere esan du.
Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"
Eneko Andueza PSE-EEko idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak” “nahikoak izatea absolbitua izan dadin”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez dela bakarrik begiratu behar “epe laburreko errendimendua”.
Jesus Eguiguren: "'Lawfare'a baino gehiago da, estatu kolpe bat martxan dago legegintzaldi guztian"
PSE-EEren presidente ohiaren arabera, Sanchezek Zapateroren "kolpea" ere gaindituko du eta legegintzaldiaren amaierara arte iraungo du.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez estreinakoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikindu" egiten duela esan dio.
Rufianek hauteskunde batzuetan zerrendaburu izatea onartuko luke, horrek ezkerra batzen lagunduko balu
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak defendatu du ezker soberanistaren eta espainiarraren arteko hautagaitza baten buru izango litzatekeela, horrek "hauteskunde-emaitzak handitzen" lagunduko balu, eta "aurrera!" egiteko oihua egin du.
Chivitek, Esparzari: "Gauza bat da arazoak egotea, eta beste bat, osasun sistemaren egoera larria izatea"
UPNk eskatuta, Nafarroako Parlamentuko Foru Araubidearen Batzordean osasun sistemari buruzko azalpenak eman ditu Maria Chivite Foru Erkidegoko presidenteak. Osasunbidean "hobetzeko gauzak" badirela aitortu arren, egoera ez dela larria ziurtatu du. Javier Esparza UPNren parlamentariak, aldiz, behin eta berriz esan du egoera "oso larrian" dagoela osasungintza publikoa.
Feijook ez du zentsura-mozioa baztertzen, baina Gobernuaren bazkideei "pausoa emateko" eskatu die
Alderdi Popularraren presidentearen iritziz, "orain arte ikusi gabekoa da" Espainiako une honetako egoera politikoa. Haren ustez, 2018an PP Gobernutik bota zuten alderdiek "arrazoi gehiago dute orain" zentsura-mozioa babesteko.
EH Bilduk ere babestuko du Gipuzkoan zerga turistikoa ezartzea
EAJk eta PSEk Elkarrekin Podemosekin zeukaten akordioa lortuta EAEko hiru lurraldeetarako, eta bermatuta zegoen onartu egingo zela.
Espainiako Gobernuak uste du "juridikoki posible" dela Trebiñun erreferenduma egitea, baldin eta legezko urrats guztiak ematen badira
Angel Victor Torresek Mikel Legarda EAJren diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.
Imanol Pradalesek azalpen “azkar eta gardenak” eskatu dizkio Zapaterori, eta EH Bilduk zuhurtzia eskatu du, Plus Ultra auziaren aurrean
Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek “zurrunbilo” politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.