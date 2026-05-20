Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia egitura antolatu baten "buruan" kokatu du. Haren helburua, epailearen arabera, bertako eta nazioarteko erakundeetan eragitea eta hirugarrenen zein sarearen beraren aldeko etekin ekonomikoak lortzea zen.
Plus Ultra auziak eta Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioak agertoki politikoa astindu dute.
Nor da nor Plus Ultra auzian?
Jose Luis Rodriguez Zapatero
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia influentzia sare antolatu baten buruan kokatu du. Haren helburua, epailearen arabera, etekin ekonomikoa lortzea zen, bitartekaritzaren bidez eta Espainiako eta nazioarteko erakundeetan hirugarrenen alde jokatuz.
85 orrialdeko autoan, sare horren funtzionamendua eta kide bakoitzaren parte hartzea zehaztu du. Calamaren arabera, Zapatero zen sarearen "buru estrategikoa", eta erakunde nahiz enpresariekin goi mailako bilerak egiten zituen.
Gobernuburu ohiak Madrilgo Ferraz kalean —PSOEren egoitzatik oso gertu— duen bulegoa zen, magistratuaren arabera, sarearen "koordinazio zentroa".
Julio Martinez Martinez
Zapateroren laguna eta Analisis Relevante enpresaren jabea. Plus Ultra auzian ikerketapean dago eta Auzitegi Nazionaleko epailearen esanetan, bezeroak erakartzeaz eta enkarguen kudeaketa operatiboaz arduratzen zen. Plus Ultrako arduradunek Zapateroren "menpeko" eta esaneko gisa ikusten zuten.
Maria Gertrudis Alcazar
Zapateroren idazkaria. Calamaren ustez, sarearen negozioak estaltzeko dokumentuak osatzeaz arduratzen zen.
Cristobal Cano
Magistratuaren arabera, sarearen kudeatzailea ez ezik ad hoc (beren-beregi) egindako fakturak kudeatzen zituen.
Ikertutako enpresak
- Analisis Relevante: Calama epailearen arabera, enpresa hori sarearen eta Zapateroren artean funtsak bideratzeko erabiltzen zela pentsatzeko "zantzu sendoak" daude. Gauzak horrela, dirua jaso eta banatu egiten zuen, aholkularitza zerbitzuak simulatuz.
- Whathefav: Zapateroren alabak dira enpresa horren "administratzaile formalak". Itxuraz, bezeroen eta beste sozietate instrumentalen dirua jaso, fakturak sortu eta Zapateroren inguruari ordainketak egiten zizkion.
- Idella Consulenza Strategica: Julio Martinez enpresa horren ordezkaria da eta, ustez, "ezinbesteko" zeregina du Plus Ultratik eratorritako funtsak atzerrira bideratzeko. Dubain sortutako enpresen titularra zen.
- Inteligencia Prospectiva: Nazioarteko funtsak enpresa horren bitartez jasotzen ziren, eta, gerora, sareko enpresekin, Analisis Relevante enpresarekin kasu, kontratu faltsuak egiten zituen, epailearen arabera.
- Caleton Consultores SL: Epailearen arabera, Plus Ultratik zetozen funtsak Julio Martinezen sozietateetara bideratzen zituen.
- Iot Domotic Europe: ikertutako diruaren azken hartzailea, eta, Calamaren arabera, diruaren jatorria eta azken hartzailea zeintzuk ziren estaltzen laguntzen zuen.
- Voli Analitica: Calamaren arabera, funtsezko zeregina zuen antolatutako sarean, hots, Plus Ultratik eratorritako funtsak bideratzen zituen eta eragiketei legezko itxura emateko fakturak igortzen zituen.
