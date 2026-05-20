EH Bilduk ere babestuko du Gipuzkoan zerga turistikoa ezartzea

EAJk eta PSEk EAEko hiru lurraldeetarako Elkarrekin Podemosekin lortutako akordioarekin haren onarpena bermatuta zegoen.

Turistak Donostian, artxiboko irudian.

Agentziak | EITB

Gipuzkoan egonaldi turistikoen gaineko zerga ezartzeko arau proiektua babestea erabaki du EH Bilduk. Hala ere, EAJk eta PSEk Elkarrekin Podemosekin EAEko hiru lurraldeetarako lortutako akordioaren arabera, zerga hori Batzar Nagusien hurrengo osoko bilkuran onartzea bermatuta zegoen.

Koalizio abertzaleak kendu egin ditu lurraldeko udalerriek kobratuko duten zerga arautuko duen testuari aurkeztutako zuzenketak, eta, beraz, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako zazpiak eta PPren bostak baino ez ditu eztabaidatu asteazken honetan Ogasun eta Finantza Batzordeak.

Popularrek aurkeztutakoak atzera bota dituzte, eta talde morearenak, berriz, PP kenduta, talde guztien babesarekin onartu dituzte.

Zuzenketa horiek onartu ondoren, 5 egunetik 6ra luzatuko da hasieran planteatutako gehieneko kobrantza-egunen kopurua, eta pisu turistikoen eta gurutzaontzien gaineko karga handituko da.

Zuzenketak testu arauemaileari erantsiko zaizkio orain, ekainaren 10eko osoko bilkuran berretsiko den irizpena lantzeko.

EH Bilduk ohar baten bidez azaldu duenez, aurkeztutako proposamena "oro har egokia" da, bere zuzenketak Elkarrekin Podemosen zuzenketen "norabide berean" zihoazelako, eta azpimarratu du duela hamar urte koalizio subiranistak jarri zuela "mahai gainean" zerga turistikoaren beharra.

