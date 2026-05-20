EH Bilduk ere babestuko du Gipuzkoan zerga turistikoa ezartzea
EAJk eta PSEk EAEko hiru lurraldeetarako Elkarrekin Podemosekin lortutako akordioarekin haren onarpena bermatuta zegoen.
Gipuzkoan egonaldi turistikoen gaineko zerga ezartzeko arau proiektua babestea erabaki du EH Bilduk. Hala ere, EAJk eta PSEk Elkarrekin Podemosekin EAEko hiru lurraldeetarako lortutako akordioaren arabera, zerga hori Batzar Nagusien hurrengo osoko bilkuran onartzea bermatuta zegoen.
Koalizio abertzaleak kendu egin ditu lurraldeko udalerriek kobratuko duten zerga arautuko duen testuari aurkeztutako zuzenketak, eta, beraz, Elkarrekin Podemosek aurkeztutako zazpiak eta PPren bostak baino ez ditu eztabaidatu asteazken honetan Ogasun eta Finantza Batzordeak.
Popularrek aurkeztutakoak atzera bota dituzte, eta talde morearenak, berriz, PP kenduta, talde guztien babesarekin onartu dituzte.
Zuzenketa horiek onartu ondoren, 5 egunetik 6ra luzatuko da hasieran planteatutako gehieneko kobrantza-egunen kopurua, eta pisu turistikoen eta gurutzaontzien gaineko karga handituko da.
Zuzenketak testu arauemaileari erantsiko zaizkio orain, ekainaren 10eko osoko bilkuran berretsiko den irizpena lantzeko.
EH Bilduk ohar baten bidez azaldu duenez, aurkeztutako proposamena "oro har egokia" da, bere zuzenketak Elkarrekin Podemosen zuzenketen "norabide berean" zihoazelako, eta azpimarratu du duela hamar urte koalizio subiranistak jarri zuela "mahai gainean" zerga turistikoaren beharra.
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez estreinakoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikindu" egiten duela esan dio.
Angel Victor Torresek Mikel Legarda EAJren diputatuaren galderari erantzun dio Kongresuko Osoko Bilkuran. Gobernuak Trebiñuko enklabeko udalek hala eskatuz gero, Araban sartzeko erreferenduma baimenduko ote duen galdetu dio Legardak.
Lehendakariak azalpenak eskatu dizkio Jose Luis Rodrigez Zapatero Espainiako presidente ohiari, Plus Ultra auzian inputatu ondoren, eta errugabetasun-presuntzioa errespetatzeko beharra azpimarratu du. Bestalde, EH Bilduk, Nerea Kortajarenaren bidez, zuhurtzia eskatu du eta ohartarazi du horrelako auziek "zurrunbilo" politiko eta mediatikoak sor ditzaketela.
Auzitegi Nazionalak Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia egitura antolatu baten "buruan" kokatu du. Haren helburua, epailearen arabera, bertako eta nazioarteko erakundeetan eragitea eta hirugarrenen zein sarearen beraren aldeko etekin ekonomikoak lortzea zen.
Lehendakariak eta Kanarietako presidenteak Espainiako Gobernuari idazki bat bidaltzea erabaki dute, ekainaren 12an indarrean sartuko den Migrazio eta Asilorako Europako Itunaren jarraipen-, finantzaketa- eta ebaluazio-mekanismoetan parte hartzea eskatzeko.
Jose Luis Rodriguez Zapateroren inputazioaren aurrean zuhurtziaz aritzea hobe dela nabarmendu du, behin eta berriz, Nerea Kortajarena EH Bilduko legebiltzarkideak Euskadi Irratian egin dioten elkarrizketan.
Gaurkoan Orain-en albiste izango direnen laburpena, bi hitzetan.
Imanol Pradales lehendakaria eta Fernando Clavijo Kanarietako presidentea Gasteizen bilduko dira gaur: Eusko Jaurlaritzak eta Kanarietako Gobernuak migrazioan, berrikuntzan eta gizarte-politiketan duten lankidetza izango dute hizpide.
Espainiako Gobernuak Plus Ultra airelineari emandako 53 milioi euro modu irregularrean erabili ote ziren ikertzen ari da Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko magistratua. Inputatu gisa deklaratu beharko du Zapaterok ekainaren 2an.