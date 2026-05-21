Asensio mantiene "absoluta" confianza en Zapatero tras su imputación en un auto que es "un cúmulo de conjeturas"
El secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, José Ignacio Asensio, ha asegurado antes los micrófonos de Radio Euskadi que mantiene "absolutamente" la confianza en el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, al que cree en sus manifestaciones "contudentes". Asimismo, ha señalado que el auto de imputación es "un cúmulo de conjeturas" sin "ninguna prueba" y, en algunos momentos, "incluso con cierta vulneración del principio de inocencia".
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