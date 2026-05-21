La Junta de Castilla y León asegura que el mapa territorial del Estado "está completamente cerrado" y que Treviño "es Burgos"

La Junta de Castilla y León considera que el mapa territorial de España "está completamente cerrado" y reitera su defensa "firme" de la integridad territorial de Castilla y León, en la que el enclave de Treviño es parte de la provincia de Burgos.



Así lo ha recordado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, después de que el diputado del PNV Mikel Legarda preguntara este miércoles en el Congreso por la posibilidad de convocar un referéndum para la anexión del enclave a Álava.



El portavoz ha insistido en que la Junta defiende la Constitución Española y el Estatuto de Autonomía de Castilla y León, y ha asegurado que van a defender "con toda firmeza los intereses de Castilla y León y la integridad de la Comunidad", como lo han hecho hasta ahora.

El diputado del PNV preguntó al ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, sobre la posibilidad de que los treviñeses decidiesen su futuro con referéndum, a lo que el ministro respondió que es "jurídicamente posible" pero requiere de informes favorables de la Diputación de Burgos y la Junta de Castilla y León.