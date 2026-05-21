Caso 'Plus Ultra'
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Rufián aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones, si eso ayuda a unir a la izquierda

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Euskaraz irakurri: Rufianek hauteskundeetan zerrendaburu izatea onartuko luke, horrek ezkerra batzen lagunduko balu
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El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha defendido que lideraría una candidatura entre la izquierda soberanista y española si contribuyera a "maximizar los resultados electorales" y ha exclamado que, en ese caso, "¡pa'lante!".

Quién es quién en el caso Plus Ultra
El juez imputa a José Luis Rodríguez Zapatero en el 'caso Plus Ultra' por presunto blanqueo de capitales
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