Rufián aceptaría ser cabeza de lista en unas elecciones, si eso ayuda a unir a la izquierda

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza, ha declarado en los pasillos del Parlamento Vasco que "espera y desea" que "los argumentos" que dé el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ante la justicia "sean suficientes para su absolución". Por otro lado, sobre las dudas de las instituciones vascas y del PNV sobre la posibilidad de que Bilbao y San Sebastián sean sedes del Mundial 2030, ha dicho que “a algunos les ha podido entrar cierto vértigo” en relación con la organización de este evento.