EUSKADIKO TURISMO EREDUARI BURUZKO EZTABAIDA
Eusko Legebiltzarrak estrategia turistikoan jasangarritasunak "denean eragin" dezala eskatu du, eta baztertu egin du EH Bilduren proposamena

EH Bilduk udalen karga ahalmena neurtzeko eta turistifikazio maila sailkatzeko tresna zehatzak sortzea proposatzen zuen, baina mozioa atzera bota dute aurkako 46 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso dituztelako.

Euskadiko turismo ereduari buruzko eztabaida Eusko Legebiltzarrera itzuli da . Osoko bilkurak onartu egin du EAJk eta PSE-EEk elkarrekin egindako zuzenketa bat, eta Jaurlaritzari eskatu diote estrategia turistikoan jasangarritasunak "denean eragingo" lukeen plangintza turistikoko estrategia bat garatzen jarraitu dezala. EH Bilduk udalerriek karga ahalmena neurtzeko eta turistifikazio maila sailkatzeko tresna zehatzak sortzea proposatzen zuen bere mozioan, baina atzera bota dute.

Onartutako zuzenketak, EAJren eta PSE-EEren aldeko 39 boto izan ditu, eta gainerako taldeen abstentzioa. Euskadiko Turismo Baliabideen Lurralde Plan Sektorialaren esparruan, sektoreko eragileekin eta tokiko erakundeekin batera lanean jarraitzeko eskatzen diote Eusko Jaurlaritzari, Euskadi turismo helmuga jasangarri eta bikain gisa sendotzeko.

Turismoari buruzko eztabaida berean, Legebiltzarrak atzera bota du EH Bilduren ekimena, hiru hilabeteko epean herri eta hirien karga ahalmena ebaluatzeko sistema bat martxan jartzea proposatzen zuena. 

Koalizio subiranistaren proposamenak, besteak beste, Europako beste herrialde batzuetako esperientziak erreferentziatzat hartzen zituen, eta udalerrien sailkapena ere aipatzen zuen, turismo-mailaren arabera. Mozioak kontrako 46 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso ditu.

Osoko bilkuran "turismo jasangarria" zer den eta zer ez den zehazteko tresna bat sortzeko eskatu du EH Bilduk, eta alarma sortzeko ahalegina aurpegiratu diote Jaurlaritza osatzen duten EAJk eta Alderdi Sozialistak. Jaurlaritza lantzen ari den Turismo Legeak eta Turismo Baliabideen Lurralde Plan Sektorialak jasangarritasuna ardatz dutela azpimarratu dute. 

