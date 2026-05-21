Eusko Legebiltzarrak atzera bota du ETAren biktimei egindako irainak lege bidez zigortzeko proposamena

EAJk eta PSE-EEk zuzenketa bat bultzatu dute hezkuntza, gizarte eta zigor neurri berriak aztertzeko, birbiktimizazioari aurre egiteko.

Agentziak | EITB

Eusko Legebiltzarraren gehiengoak berriro baztertu du ostegun honetan PPk Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Erreparatzeko Legea aldatzeko egindako proposamena. Helburua zen delitu ez diren baina ETAren biktimei iraingarri egiten zaizkien jokabideak zigortzeko araubide bat ezartzea.

PPren ekimena Voxek baino ez du babestu. EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek kontra bozkatu dute. Popularrek proposatu dute terrorismoaren biktimen aurkako adierazpen iraingarriak zigortzea, baita ETA goraipatzen duten omenaldi edo ekitaldiak ere, baldin eta jokabide horiek gorroto delitutzat edo terrorismoaren gorazarretzat jotzen ez badira.

Horren ordez, Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa onartu du. Testuak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio biktimei aitortza, egia, justizia eta erreparazioa emateko politikak indartzeko. Era berean, “hezkuntza, gizarte eta zigor arloko neurri” berriak aztertzea proposatzen du, birbiktimizazioa saihesteko eta memoria “inklusibo, kritiko, etiko eta demokratikoa” sendotzeko.

Eztabaidan, Laura Garrido PPren legebiltzarkideak EH Bilduren “zurikeria” salatu du. Gainera, ETAko presoen aldeko omenaldiak eta ordezkari politikoen aurkako larderia kanpainak kritikatu ditu.

EH Bilduren izenean, Eraitz Sáez de Egilazek “askotariko sufrimenduak” aitortzearen beharra defendatu du. Halaber, adierazi du neurri batzuek aldarrikapen politiko jakin batzuk “jazartzea” edo adierazpen askatasuna mugatzea ekar dezaketela.

Bestalde, Xabier Barandiaran EAJren legebiltzarkideak EH Bilduri “erlatibismo etikoa” egotzi dio, eta terrorismoaren bidegabekeriaren inguruko adostasun argi baten beharra aldarrikatu du.

PSE-EEren arabera, PPren proposamenak “zalantza juridikoak” sortzen ditu eta polarizazio politikoa handitu dezake. Sumarrek, berriz, terrorismoarekin “hauteskunde etekinak” bilatzea egotzi dio PPri. Voxek, aldiz, Euskadin ETAri lotutako sinbologiaren eta omenaldiak “zigor gabe” egiten direla salatu du.

