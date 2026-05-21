Eusko Legebiltzarrak atzera bota du ETAren biktimei egindako irainak lege bidez zigortzeko proposamena
EAJk eta PSE-EEk zuzenketa bat bultzatu dute hezkuntza, gizarte eta zigor neurri berriak aztertzeko, birbiktimizazioari aurre egiteko.
Eusko Legebiltzarraren gehiengoak berriro baztertu du ostegun honetan PPk Terrorismoaren Biktimak Aitortu eta Erreparatzeko Legea aldatzeko egindako proposamena. Helburua zen delitu ez diren baina ETAren biktimei iraingarri egiten zaizkien jokabideak zigortzeko araubide bat ezartzea.
PPren ekimena Voxek baino ez du babestu. EAJk, EH Bilduk, PSE-EEk eta Sumarrek kontra bozkatu dute. Popularrek proposatu dute terrorismoaren biktimen aurkako adierazpen iraingarriak zigortzea, baita ETA goraipatzen duten omenaldi edo ekitaldiak ere, baldin eta jokabide horiek gorroto delitutzat edo terrorismoaren gorazarretzat jotzen ez badira.
Horren ordez, Ganberak EAJren eta PSE-EEren zuzenketa onartu du. Testuak Eusko Jaurlaritzari eskatzen dio biktimei aitortza, egia, justizia eta erreparazioa emateko politikak indartzeko. Era berean, “hezkuntza, gizarte eta zigor arloko neurri” berriak aztertzea proposatzen du, birbiktimizazioa saihesteko eta memoria “inklusibo, kritiko, etiko eta demokratikoa” sendotzeko.
Eztabaidan, Laura Garrido PPren legebiltzarkideak EH Bilduren “zurikeria” salatu du. Gainera, ETAko presoen aldeko omenaldiak eta ordezkari politikoen aurkako larderia kanpainak kritikatu ditu.
EH Bilduren izenean, Eraitz Sáez de Egilazek “askotariko sufrimenduak” aitortzearen beharra defendatu du. Halaber, adierazi du neurri batzuek aldarrikapen politiko jakin batzuk “jazartzea” edo adierazpen askatasuna mugatzea ekar dezaketela.
Bestalde, Xabier Barandiaran EAJren legebiltzarkideak EH Bilduri “erlatibismo etikoa” egotzi dio, eta terrorismoaren bidegabekeriaren inguruko adostasun argi baten beharra aldarrikatu du.
PSE-EEren arabera, PPren proposamenak “zalantza juridikoak” sortzen ditu eta polarizazio politikoa handitu dezake. Sumarrek, berriz, terrorismoarekin “hauteskunde etekinak” bilatzea egotzi dio PPri. Voxek, aldiz, Euskadin ETAri lotutako sinbologiaren eta omenaldiak “zigor gabe” egiten direla salatu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Plus Ultra prest agertu da gertakariak argitzen laguntzeko
Aire konpainiaren arabera, prozesuak eskatzen du informazioa "ardura eta zehaztasun" handiz lantzea, "interprertazio partzialak eta kontestutik kanpokoak" ekiditeko.
Espainiako lurralde-mapa "erabat itxita" dago eta Trebiñu Burgos da, Gaztela eta Leongo Gobernuaren arabera
Hala azpimarratu du Carlos Fernandez Carriedo Gaztela eta Leongo Gobernuaren bozeramaileak, Trebiñu Arabarekin bat egiteko erreferenduma deitzeko aukeraz Mikel Legarda EAJren diputatuak asteazken honetan Kongresuan galdetu ostean.
"Donostiak ez dauka bertigorik" Insaustiren arabera, baina 2030eko Mundialerako hautagaitza zorrotz aztertzearen alde egin du
ETB2ko "En Jake" saioan egin dioten elkarrizketan, zerga turistikoaz hitz egin du Jon Insausti Donostiako alkateak. Horren esanetan, zerga turistikoari esker 10 milioi euro bildu ditzakete urtebetean.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez estreinakoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikindu" egiten duela esan dio.
Eusko Legebiltzarrak estrategia turistikoan jasangarritasunak "denean eragin" dezala eskatu du, eta baztertu egin du EH Bilduren proposamena
EH Bilduk udalen karga ahalmena neurtzeko eta turistifikazio maila sailkatzeko tresna zehatzak sortzea proposatzen zuen, baina mozioa atzera bota dute aurkako 46 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso dituztelako.
Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak nahikoak izatea absolbitu dezaten”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez zaiola “epe laburreko errendimenduari” soilik begiratu behar.
Asensiok esan du "erabateko konfiantza" duela Zapaterorengan, eta auzipetze-autoan "susmoak" besterik ez daudela
Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEren idazkari nagusiak Radio Euskadiko mikrofonoen aurrean adierazi du Jose Luis Rodriguez Zapaterorengan “erabateko konfiantza” duela. Halaber, auzipetze-autoan "frogarik ez" dagoela eta, une batzuetan, "errugabetasun printzipioa urratu egiten" duela ere esan du.
Jesus Eguiguren: "'Lawfare'a baino gehiago da, estatu kolpe bat martxan dago legegintzaldi guztian"
PSE-EEren presidente ohiaren arabera, Sanchezek Zapateroren "kolpea" ere gaindituko du eta legegintzaldiaren amaierara arte iraungo du.
Rufianek hauteskunde batzuetan zerrendaburu izatea onartuko luke, horrek ezkerra batzen lagunduko balu
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak defendatu du ezker soberanistaren eta espainiarraren arteko hautagaitza baten buru izango litzatekeela, horrek "hauteskunde-emaitzak handitzen" lagunduko balu, eta "aurrera!" egiteko oihua egin du.