PLUS ULTRA AUZIA

Gorde
Kendu nire zerrendatik
Edukia gorde nahi duzu?
Hasi saioa edukia gordetzeko eta Orain-en abantailak aprobetxatzeko.

Plus Ultra prest agertu da gertakariak argitzen laguntzeko 

Aire konpainiaren arabera, prozesuak eskatzen du informazioa "ardura eta zehaztasun" handiz lantzea, "interprertazio partzialak eta testuingurutik kanpokoak" ekiditeko. 

PLUS ULTRA HEGAZKINA AVIÓN
Irudia: Plus Ultra
author image

EITB

Azken eguneratzea

Plus Ultra auzian Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia inputatu zutela zabaldu zenetik, lehen aldiz hitz egin du aire konpainiaren zuzendaritzak. Gertakariak argitzen laguntzeko prest agertu da, eta prozesu judizialarekiko errespetua agertu du. 

Ostegun honetan igorritako agiri batean, Plus Ultrak jakinarazi du Auzitegi Nazionalaren autoa "zorroztasunez" ari direla aztertzen. Konpainiaren arabera, prozesuak eskatzen du informazioa "ardura eta zehaztasun handiz" lantzea, "interpretazio partzialak eta testuingurutik kanpokoak" ekiditeko. 

Halaber, argitu dute konpainiak "ohiko moduan" diharduela, aurreikusitako hegaldi guztiekin, eta enpresaren negozio planean ez duela eraginik izan prozesu judizialak. 

2021eko martxoan, Plus Ultrak 53 milioi euroko mailegua jaso zuen  Espainiako Gobernuaren Enpresa Estrategikoen Kaudimenari Laguntzeko Funtsaren diru-zorrotik. Covidaren pandemiaren ondorioz, bideragarritasuna arriskuan izan zuten enpresei laguntzeko funtsa izan zen. 

Herenegun lehertu zen auzia. Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Rodriguez Zapatero auzipetu zuen, talde kriminaleko buru izatea, influentzia trafikoa eta dokumentuak faltsutzea leporatuta. Autoak dio Plus Ultra airelineak pandemia garaian jasotako erreskatearen operazioan 1,9 milioi euro inguru jaso zituela, legez kanpoko eskupekotan.

Eguneko Titularrak Ustelko ustelkeria politikoa Madril Psoe Auzitegi Nazionala Politika

Zure interesekoa izan daiteke

18:00 - 20:00
ZUZENEAN
Duela  min.

Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"

Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak nahikoak izatea absolbitu dezaten”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez zaiola “epe laburreko errendimenduari” soilik begiratu behar.

Gehiago ikusi
Publizitatea
X