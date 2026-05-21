Plus Ultra prest agertu da gertakariak argitzen laguntzeko
Aire konpainiaren arabera, prozesuak eskatzen du informazioa "ardura eta zehaztasun" handiz lantzea, "interprertazio partzialak eta testuingurutik kanpokoak" ekiditeko.
Plus Ultra auzian Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohia inputatu zutela zabaldu zenetik, lehen aldiz hitz egin du aire konpainiaren zuzendaritzak. Gertakariak argitzen laguntzeko prest agertu da, eta prozesu judizialarekiko errespetua agertu du.
Ostegun honetan igorritako agiri batean, Plus Ultrak jakinarazi du Auzitegi Nazionalaren autoa "zorroztasunez" ari direla aztertzen. Konpainiaren arabera, prozesuak eskatzen du informazioa "ardura eta zehaztasun handiz" lantzea, "interpretazio partzialak eta testuingurutik kanpokoak" ekiditeko.
Halaber, argitu dute konpainiak "ohiko moduan" diharduela, aurreikusitako hegaldi guztiekin, eta enpresaren negozio planean ez duela eraginik izan prozesu judizialak.
2021eko martxoan, Plus Ultrak 53 milioi euroko mailegua jaso zuen Espainiako Gobernuaren Enpresa Estrategikoen Kaudimenari Laguntzeko Funtsaren diru-zorrotik. Covidaren pandemiaren ondorioz, bideragarritasuna arriskuan izan zuten enpresei laguntzeko funtsa izan zen.
Herenegun lehertu zen auzia. Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Rodriguez Zapatero auzipetu zuen, talde kriminaleko buru izatea, influentzia trafikoa eta dokumentuak faltsutzea leporatuta. Autoak dio Plus Ultra airelineak pandemia garaian jasotako erreskatearen operazioan 1,9 milioi euro inguru jaso zituela, legez kanpoko eskupekotan.
Zure interesekoa izan daiteke
Eusko Legebiltzarrak atzera bota du ETAren biktimei egindako irainak lege bidez zigortzeko proposamena
EAJk eta PSE-EEk zuzenketa bat bultzatu dute hezkuntza, gizarte eta zigor neurri berriak aztertzeko, birbiktimizazioari aurre egiteko.
Espainiako lurralde-mapa "erabat itxita" dago eta Trebiñu Burgos da, Gaztela eta Leongo Gobernuaren arabera
Hala azpimarratu du Carlos Fernandez Carriedo Gaztela eta Leongo Gobernuaren bozeramaileak, Trebiñu Arabarekin bat egiteko erreferenduma deitzeko aukeraz Mikel Legarda EAJren diputatuak asteazken honetan Kongresuan galdetu ostean.
"Donostiak ez dauka bertigorik" Insaustiren arabera, baina 2030eko Mundialerako hautagaitza zorrotz aztertzearen alde egin du
ETB2ko "En Jake" saioan egin dioten elkarrizketan, zerga turistikoaz hitz egin du Jon Insausti Donostiako alkateak. Horren esanetan, zerga turistikoari esker 10 milioi euro bildu ditzakete urtebetean.
Pedro Sanchezek babes osoa eman dio Zapatero presidente ohiari Kongresuan
Kongresuan, eta Alberto Nuñez Feijoo oposizioaren buruarekin izandako aurrez aurrekoan, Sanchez estreinakoz mintzatu da jendaurrean Zapateroren inputazioaren inguruan. Feijook azalpenak eskatu dizkio eta karguan jarraitzeak presidentzia "zikindu" egiten duela esan dio.
Eusko Legebiltzarrak estrategia turistikoan jasangarritasunak "denean eragin" dezala eskatu du, eta baztertu egin du EH Bilduren proposamena
EH Bilduk udalen karga ahalmena neurtzeko eta turistifikazio maila sailkatzeko tresna zehatzak sortzea proposatzen zuen, baina mozioa atzera bota dute aurkako 46 boto (EAJ, PSE-EE, PP eta Vox) eta aldeko 27 (EH Bildu eta Sumar) jaso dituztelako.
Eneko Anduezak espero du Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen "argudioak nahikoak izatea absoluziorako"
Eneko Andueza PSE-EEren idazkari nagusiak adierazi duenez, “espero” du Espainiako Gobernuko presidente ohi Jose Luis Rodríguez Zapaterok justiziaren aurrean emango dituen “argudioak nahikoak izatea absolbitu dezaten”. Bestalde, Bilbo eta Donostia 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izateko aukerari buruz agertu diren zalantzez, batez ere euskal erakundeen eta EAJren aldetik, Anduezak esan du “batzuei bertigoa sartu zaiela” ekitaldi hori antolatzearen inguruan, eta ez zaiola “epe laburreko errendimenduari” soilik begiratu behar.
Asensiok esan du "erabateko konfiantza" duela Zapaterorengan, eta auzipetze-autoan "susmoak" besterik ez daudela
Jose Ignacio Asensio Gipuzkoako PSE-EEren idazkari nagusiak Radio Euskadiko mikrofonoen aurrean adierazi du Jose Luis Rodriguez Zapaterorengan “erabateko konfiantza” duela. Halaber, auzipetze-autoan "frogarik ez" dagoela eta, une batzuetan, "errugabetasun printzipioa urratu egiten" duela ere esan du.
Jesus Eguiguren: "'Lawfare'a baino gehiago da, estatu kolpe bat martxan dago legegintzaldi guztian"
PSE-EEren presidente ohiaren arabera, Sanchezek Zapateroren "kolpea" ere gaindituko du eta legegintzaldiaren amaierara arte iraungo du.
Rufianek hauteskunde batzuetan zerrendaburu izatea onartuko luke, horrek ezkerra batzen lagunduko balu
Gabriel Rufian ERCk Kongresuan duen bozeramaileak defendatu du ezker soberanistaren eta espainiarraren arteko hautagaitza baten buru izango litzatekeela, horrek "hauteskunde-emaitzak handitzen" lagunduko balu, eta "aurrera!" egiteko oihua egin du.