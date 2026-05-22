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Será noticia: Entrevista al lehendakari Pradales en Radio Euskadi, aviso amarillo por calor y finales de rugby en Bilbao

Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Imanol Pradales (PNV) en Radio Euskadi. Foto: EITB Media
El lehendakari, Imanol Pradales, en Radio Euskadi. Foto de archivo: EITB
Euskaraz irakurri: Albiste izango dira: Pradales lehendakariari elkarrizketa Radio Euskadin, abisu horia beroagatik eta errugbiko finalak Bilbon
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EITB

Última actualización

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 22 de mayo de 2026:

- Entrevista al lehendakari Pradales en Radio Euskadi: Eider Hurtado entrevistará al lehendakari Imanol Pradales a partir de las 8:30 en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

Aviso amarillo por calor: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a activar esta tarde el aviso amarillo por altas temperaturas, entre las 13:00 y las 19:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa. Las temperaturas máximas rondarán los 30-35 °C y el calor se volverá a hacer patente. 

- Finales de rugby en BilbaoBilbao acoge este fin de semana las finales de las dos principales competiciones europeas de rugby. La primera de las finales se disputará este viernes a las 21:00 horas en San Mamés. El Montpellier francés y el Ulster norirlandés pelearán por conquistar la EPCR Challenge Cup. La segunda cita llegará el sábado, a las 15:45 horas, con la final de la Champions Cup entre el Leinster irlandés y el Burdeos francés.

Titulares de Hoy Imanol Pradales Eguraldia Bilbao Política

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