Será noticia: Entrevista al lehendakari Pradales en Radio Euskadi, aviso amarillo por calor y finales de rugby en Bilbao

Estos son los temas que ocuparán los principales titulares de este viernes, 22 de mayo de 2026:

- Entrevista al lehendakari Pradales en Radio Euskadi: Eider Hurtado entrevistará al lehendakari Imanol Pradales a partir de las 8:30 en el programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

- Aviso amarillo por calor: El Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco volverá a activar esta tarde el aviso amarillo por altas temperaturas, entre las 13:00 y las 19:00 horas en Bizkaia y Gipuzkoa. Las temperaturas máximas rondarán los 30-35 °C y el calor se volverá a hacer patente.

- Finales de rugby en Bilbao: Bilbao acoge este fin de semana las finales de las dos principales competiciones europeas de rugby. La primera de las finales se disputará este viernes a las 21:00 horas en San Mamés. El Montpellier francés y el Ulster norirlandés pelearán por conquistar la EPCR Challenge Cup. La segunda cita llegará el sábado, a las 15:45 horas, con la final de la Champions Cup entre el Leinster irlandés y el Burdeos francés.