El Gobierno de Navarra asegura que la camiseta del Athletic "no compromete o utiliza mal símbolos oficiales de Navarra"
El Gobierno de Navarra ha respondido este jueves a las advertencias de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, respecto a la nueva equipación del equipo de fútbol Athletic Club de Bilbao, que incluye la ikurriña junto al mapa de Euskal Herria.
El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra".
Aclara que las leyes LORAFNA y LF 4/2020, de 27 de febrero, de símbolos de Navarra señalan que los símbolos exclusivos de la comunidad son la bandera, el escudo y el himno de Navarra y la protección jurídica se limita a ellos.
Y finaliza afirmando que, "a partir de aquí, en el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial".
Te puede interesar
El concejal del PP de Durango, Carlos García, denuncia amenazas de muerte que "hay que frenar en seco"
El edil anuncia que interpondrá una denuncia ante la Ertzaintza por los mensajes "especialmente dolorosos" que recibió "durante toda la noche".
El juez bloquea una parte de las cuentas del expresidente Zapatero
El juez de la Audiencia Nacional, José Luis Calama, ha ordenado este jueves el bloqueo de cuentas bancarias del expresidente del Gobierno español, en relación con el ‘caso Plus Ultra’. Esta decisión afecta también a otros implicados de la trama.
El debate sobre las sedes del Mundial de Fútbol genera un nuevo choque entre PNV y PSE-EE
El PSE-EE ha afirmado no entender las "dudas" del PNV y le ha recordado que debe contar con los socialistas para tomar una decisión sobre las candidaturas de Bilbao y San Sebastián.
UPN “advierte” al Athletic que acudirá a tribunales si no retira el mapa de Euskal Herria de su equipación
La presidenta Cristina Ibarrola ha defendido en redes que “Navarra no es una provincia más de la Comunidad Autónoma Vasca” y se ha dirigido al presidente de la Federación y a la presidenta Chivite para que tomen cartas en el asunto. Sin embargo, el Gobierno de Navarra afirma que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra" y que "no le corresponde posicionarse".
El Parlamento Vasco rechaza sancionar por ley las ofensas a víctimas de ETA fuera del ámbito penal
PNV y PSE-EE han impulsado una enmienda para estudiar nuevas medidas educativas, sociales y sancionadoras frente a la revictimización.
Plus Ultra traslada su disposición a colaborar en el esclarecimiento de los hechos
La aerolínea sostiene que este procedimiento necesita de "gran precisión y responsabilidad" en el trato de la información "evitando interpretaciones parciales o descontextualizadas".
La Junta de Castilla y León asegura que el mapa territorial del Estado "está completamente cerrado" y que Treviño "es Burgos"
La Junta de Castilla y León asegura que el mapa territorial del Estado "está completamente cerrado" y que Treviño "es Burgos" Así lo ha subrayado el portavoz del Gobierno autonómico, Carlos Fernández Carriedo, después de que el diputado del PNV Mikel Legarda preguntara este miércoles en el Congreso por la posibilidad de convocar un referéndum para la anexión del enclave a Álava.
Insausti asegura que "Donostia no tiene vértigo", pero aboga por analizar la candidatura al Mundial "con rigor"
El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, ha señalado que con la implantación del impuesto turístico la ciudad podría recaudar 10 millones de euros en un año natural.
El Parlamento Vasco reclama una estrategia turística con la sostenibilidad como “eje transversal” y rechaza la propuesta de EH Bildu
La coalición soberanista proponía la creación de herramientas concretas para medir la capacidad de carga de los municipios y clasificar su nivel de turistificación, pero la moción ha sido rechazada al recibir 46 votos en contra (PNV, PSE-EE, PP y Vox) y 27 a favor (EH Bildu y Sumar).