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El Gobierno de Navarra asegura que la camiseta del Athletic "no compromete o utiliza mal símbolos oficiales de Navarra"

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que los símbolos exclusivos de la comunidad son la bandera, el escudo y el himno de Navarra y la protección jurídica se limita a ellos.
(Foto de ARCHIVO) Javier Remírez durante su toma de posesión de como nuevo vicepresidente primero, consejero de Presidencia e Igualdad, y portavoz del Gobierno de Navarra, a 9 de enero de 2026, en Pamplona, Navarra (España). Eduardo Sanz / Europa Press 09/1/2026
Javier Remírez, vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: Nafarroako Gobernuaren arabera, Athleticek ez ditu "Nafarroako ikur ofizialak arriskuan jarri edo gaizki erabili"
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EITB

Última actualización

El Gobierno de Navarra ha respondido este jueves a las advertencias de la presidenta de UPNCristina Ibarrola, respecto a la nueva equipación del equipo de fútbol Athletic Club de Bilbao, que incluye la ikurriña junto al mapa de Euskal Herria.

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra". 

Aclara que las leyes LORAFNA y LF 4/2020, de 27 de febrero, de símbolos de Navarra señalan que los símbolos exclusivos de la comunidad son la bandera, el escudo y el himno de Navarra y la protección jurídica se limita a ellos. 

Y finaliza afirmando que, "a partir de aquí, en el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial".

Navarra Gobierno de Navarra UPN Política

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