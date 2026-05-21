El Gobierno de Navarra ha respondido este jueves a las advertencias de la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, respecto a la nueva equipación del equipo de fútbol Athletic Club de Bilbao, que incluye la ikurriña junto al mapa de Euskal Herria.

El vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, ha publicado un mensaje en redes sociales en el que asegura que "no se ven comprometidos o mal utilizados los símbolos oficiales de Navarra".

Aclara que las leyes LORAFNA y LF 4/2020, de 27 de febrero, de símbolos de Navarra señalan que los símbolos exclusivos de la comunidad son la bandera, el escudo y el himno de Navarra y la protección jurídica se limita a ellos.

Y finaliza afirmando que, "a partir de aquí, en el uso de símbolos no oficiales por parte una entidad privada no le corresponde posicionarse al Gobierno de Navarra ni a su ámbito competencial".