Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan
Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.
Pradales: "FIFAren eskakizunak aztertzen ari gara; oso zorrotzak dira"
Imanol Pradales lehendakariak azpimarratu du egoeraren "azterketa lasaia" egin behar dela, sektore askori eragiten dielako. "FIFAk datorren urteko urtarrilean hartuko du erabakia, denbora dago", azpimarratu du.
Lehendakaria: “Tentsioa ezagutu gabeko mugetaraino areagotuko da; kezkatzen nau Madrilek arreta galtzea eta adostutako konpromisoei ez heltzea”
Imanol Pradales lehendakaria kezkatuta agertu da Radio Euskadiko Boulevard saioan 'Zapatero auzia' ren ondorioengatik.
Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"
Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago baitaramatza ezer jakin nahi gabe" Estatutu Markoaren harira egindako grebaz. Horregatik, "gaiari buruz zerbait egiteko" deia egin dio, eta, "gai hori konpondu nahi ez badu", eskumenak Euskadiri eskualdatzeko "konponbidea bilatzeko". Radio Euskadiri eskainitako elkarrizketa batean, deitoratu du Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrendak hobetzen "asko" aurreratu den arren, Estatutu Markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorria", "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurre egiten saiatzen ari direla.
Lehendakariari elkarrizketa Radio Euskadin
Eider Hurtadok Imanol Pradales lehendakaria elkarrizketatuko du goizeko 8:30etatik aurrera Radio Euskadin.
Nafarroako Gobernuaren arabera, Athleticek ez ditu "Nafarroako ikur ofizialak arriskuan jarri edo gaizki erabili"
Javier Remirez Gobernuko lehen presidenteorde eta bozeramaileak mezu bat argitaratu du sare sozialetan, esanez hiru direla Nafarroako sinbolo esklusiboak -bandera, armarria eta ereserkia-, eta babes juridikoa horietara mugatzen dela.
Durangoko PPko zinegotzi Carlos Carciak “berehala geldiarazi” behar diren heriotza-mehatxuak salatu ditu
“Gau osoan zehar” mezu “bereziki mingarriak” jaso zituela eta Ertzaintzaren aurrean salaketa jarriko duela adierazi du.
Zapatero presidente ohiaren banku-kontu batzuk blokeatzeko agindu du epaileak
Jose Luis Calama Auzitegi Nazionaleko epaileak Espainiako Gobernuko presidente ohiaren banku-kontuak blokeatzeko agindua eman du ostegun honetan, 'Plus Ultra' auziaren harira. Ikertutako beste pertsona batzuei ere eragiten die.
Munduko Futbol Txapelketaren egoitzen eztabaidak beste ika-mika bat piztu du EAJren eta PSE-EEren artean
PSE-EEk adierazi du ez dituela ulertzen EAJren "zalantzak", eta jeltzaleei gogorarazi die sozialistekin hitz egin behar dutela Bilboko eta Donostiako hautagaitzen inguruan erabaki bat hartzeko.