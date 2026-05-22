Entrevista en Radio Euskadi
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La entrevista al lehendakari, en 10 titulares

El lehendakari, Imanol Pradales, ha tratado en Radio Euskadi sobre diferentes cuestiones, como la huelga de médicos, el problema de la vivienda o el nuevo estatus de autogobierno.
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Euskaraz irakurri: Lehendakariaren elkarrizketa 10 titularretan
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Ander Goyoaga | EITB

Última actualización

La entrevista del lehendakari, Imanol Pradales, en Radio Euskadi ha dejado un titular principal, en relación con las consecuencias que la imputación del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero puede dejar: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi".

Su entrevista en Boulevard, no obstante, ha dejado también otros titulares sobre diferentes materias. Estos son algunos:

El ‘caso Zapatero’

Los expertos jurídicos coinciden: el auto es contundente y está bien fundamentado. Pero debemos ser prudentes”

La relación con el PSE

Nos une mucho más que lo que nos puede separar, y hay que cuidar eso que nos une”

Huelga de médicos

La ministra de Salud lleva más de dos meses sin querer saber nada de la huelga que ella ha provocado”

El problema de la vivienda

Hemos modificado requisitos pensando en las clases medias, el 50 % de las viviendas públicas serán para jóvenes, hemos puesto en marcha un programa de avales…”

Euskera en la Administración

El foco no debe estar solo en la euskaldunización de la Administración; el foco está en el uso social, en la posibilidad de tener una vida íntegra en euskera, quien así lo quiera”

Sobre el nuevo estatus

Hasta San Ignacio tenemos tiempo, los partidos políticos siguen avanzando”

Cumplimiento del Estauto de Gernika

Estamos a diez escalones de llegar a ese cumplimiento estatutario”

Mundial en Bilbao y San Sebastián

Las exigencias de la FIFA son leoninas; ahora toca hacer un análisis sosegado”

Polémica de UPN con el Athletic

El Gobierno de Navarra ha sido taxativo y ha dicho que no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la legalidad. Es una polémica estéril que busca el enfrentamiento. Es muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y las identidades”

Tubos Reunidos

Todas las partes deben actuar con la máxima responsabilidad o el futuro de Tubos Reunidos va a ser muy negro”

Lehendakari: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi”
Política Imanol Pradales EAJ-PNV Política

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El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".
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