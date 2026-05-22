La entrevista al lehendakari, en 10 titulares

La entrevista del lehendakari, Imanol Pradales, en Radio Euskadi ha dejado un titular principal, en relación con las consecuencias que la imputación del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero puede dejar: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi".

Su entrevista en Boulevard, no obstante, ha dejado también otros titulares sobre diferentes materias. Estos son algunos: