La entrevista al lehendakari, en 10 titulares
La entrevista del lehendakari, Imanol Pradales, en Radio Euskadi ha dejado un titular principal, en relación con las consecuencias que la imputación del ex presidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero puede dejar: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi".
Su entrevista en Boulevard, no obstante, ha dejado también otros titulares sobre diferentes materias. Estos son algunos:
El ‘caso Zapatero’
Los expertos jurídicos coinciden: el auto es contundente y está bien fundamentado. Pero debemos ser prudentes”
La relación con el PSE
Nos une mucho más que lo que nos puede separar, y hay que cuidar eso que nos une”
Huelga de médicos
La ministra de Salud lleva más de dos meses sin querer saber nada de la huelga que ella ha provocado”
El problema de la vivienda
Hemos modificado requisitos pensando en las clases medias, el 50 % de las viviendas públicas serán para jóvenes, hemos puesto en marcha un programa de avales…”
Euskera en la Administración
El foco no debe estar solo en la euskaldunización de la Administración; el foco está en el uso social, en la posibilidad de tener una vida íntegra en euskera, quien así lo quiera”
Sobre el nuevo estatus
Hasta San Ignacio tenemos tiempo, los partidos políticos siguen avanzando”
Cumplimiento del Estauto de Gernika
Estamos a diez escalones de llegar a ese cumplimiento estatutario”
Mundial en Bilbao y San Sebastián
Las exigencias de la FIFA son leoninas; ahora toca hacer un análisis sosegado”
Polémica de UPN con el Athletic
El Gobierno de Navarra ha sido taxativo y ha dicho que no hay nada que cuestionar desde el punto de vista de la legalidad. Es una polémica estéril que busca el enfrentamiento. Es muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y las identidades”
Tubos Reunidos
Todas las partes deben actuar con la máxima responsabilidad o el futuro de Tubos Reunidos va a ser muy negro”
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El Gobierno de Navarra critica la "desorientación" de UPN en la polémica con la camiseta del Athletic
Los partidos políticos, que debatían hoy la actualización de la Lorafna (el estatuto de autonomía de Navarra) en una ponencia parlamentaria, han expresado sus opiniones respecto a la polémica.
Otxandiano afirma que es el momento de "cambiar de dirección" porque la actual política de vivienda "ha fallado"
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha pedido al Gobierno Vasco que, "por lo menos", muestre "una postura positiva" ante la propuesta 'Posible 30k' que ha presentado la formación soberanista "para analizarla, debatir y ver si las soluciones son ésta o plantean otras".
El lehendakari destaca que "el euskera necesita más puentes y menos muros"
El lehendakari Imanol Pradales ha sido entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi y ha subrayado que "no podemos mirar hacia otro lado cuando hay un problema de inseguridad jurídica". En relación con la revitalización del euskera, el lehendari ha recordado que "el foco no está en la euskaldunización de la administración pública vasca, está en su uso social".
El lehendakari considera que UPN busca una polémica estéril con la nueva camiseta del Athletic
El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".
Pradales: "Estamos analizando las exigencias de la FIFA, que son leoninas"
El lehendakari Imanol Pradales ha destacado que toca hacer un "análisis sosegado" de la situación, porque afecta a muchos sectores. "La FIFA toma la decisión en enero del año que viene, hay tiempo", ha subrayado.
Lehendakari: “La crispación va a aumentar hasta límites desconocidos; me preocupa que Madrid se despiste y no atienda lo pactado con Euskadi”
El lehendakari ha mostrado en el programa Boulevard de Radio Euskadi su preocupación por los efectos del 'caso Zapatero'.
El lehendakari pide a Mónica Garcia que resuelva la huelga médica o transfiera competencias: "Es un problema"
El lehendakari, Imanol Pradales, ha considerado que la ministra de Sanidad, Mónica García, "es un problema" porque "lleva más de dos meses sin querer saber nada" de la huelga de médicos por el Estatuto Marco que "ella ha provocado". Por ello, le ha emplazado a "tomar cartas en el asunto" y, si "es incapaz o no quiere" resolver este asunto, traspasar a Euskadi las competencias para "buscar una solución". En una entrevista concedida a Radio Euskadi, ha lamentado que, pese a que se había avanzado "mucho" en la mejora de las listas media de espera de Osakidetza, la huelga de los médicos por el Estatuto Marco, que "deriva de una decisión del Ministerio de Sanidad", ha metido en "un follón", que se está intentando afrontar "desde Euskadi y dentro del ámbito competencial".
Será noticia: Entrevista al lehendakari Pradales en Radio Euskadi, aviso amarillo por calor y finales de rugby en Bilbao
Resumen de las principales noticias que hoy elaborará Orain.
Entrevista al lehendakari en Radio Euskadi
Eider Hurtado entrevistará al lehendakari Imanol Pradales a partir de las 8:30 en Radio Euskadi.