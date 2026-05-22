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El PSN muestra su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero

La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha señalado que solo tienen “buenas palabras” hacia el expresidente por “todo el legado” del que, ha dicho, “están disfrutando todos los navarros y navarras” tras sus años al frente del Ejecutivo.
(Foto de ARCHIVO) El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero interviene durante la presentación del libro 'Las huellas de la Transición. 50 años de cambio y conflicto en democracia', en el Ateneo de Madrid, a 3 de febrero de 2026, en Madrid (España). Se trata de un ensayo de Robert M. Fishman e Ignacio Sánchez-Cuenca, que reconstruye el periodo desde la muerte de Franco hasta la consolidación democrática, analizando conflictos, revisiones posteriores y los legados políticos y culturales de la Transición y que sigue influyendo en la política actual. A. Pérez Meca / Europa Press 03 FEBRERO 2026;LIBRO;ZP;ZAPATERO;LIBRO;CULTURA; 03/2/2026
El expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Foto de archivo: Europa Press
Euskaraz irakurri: PSNk "erabateko errespetua" agertu dio Rodriguez Zapateroren errugabetasun presuntzioari
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Agencias | EITB

Última actualización

El PSN ha expresado este viernes su “respeto absoluto” a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ante las informaciones conocidas sobre su situación judicial y ha defendido el legado político del exdirigente socialista.

Poco antes de iniciarse la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha señalado ante los periodistas que desde el Partido Socialista solo tienen “buenas palabras” hacia el expresidente por “todo el legado” del que, ha dicho, “están disfrutando todos los navarros y navarras” tras sus años al frente del Ejecutivo.

En relación con el ámbito judicial, Iso ha subrayado que el partido mantiene un “respeto absoluto a la presunción de inocencia” de Zapatero y ha pedido dejar actuar a la Justicia.

Que sea la Justicia quien vaya tomando el pulso y quien vaya tomando las riendas de este asunto”, ha afirmado la dirigente socialista, quien ha considerado “muy osado” realizar una calificación “hacia un lado o hacia otro” sin disponer de toda la información necesaria.

Psoe PSN Navarra Corrupción Política Política

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