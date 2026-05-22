El PSN muestra su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero
El PSN ha expresado este viernes su “respeto absoluto” a la presunción de inocencia del expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero ante las informaciones conocidas sobre su situación judicial y ha defendido el legado político del exdirigente socialista.
Poco antes de iniciarse la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, la secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha señalado ante los periodistas que desde el Partido Socialista solo tienen “buenas palabras” hacia el expresidente por “todo el legado” del que, ha dicho, “están disfrutando todos los navarros y navarras” tras sus años al frente del Ejecutivo.
En relación con el ámbito judicial, Iso ha subrayado que el partido mantiene un “respeto absoluto a la presunción de inocencia” de Zapatero y ha pedido dejar actuar a la Justicia.
“Que sea la Justicia quien vaya tomando el pulso y quien vaya tomando las riendas de este asunto”, ha afirmado la dirigente socialista, quien ha considerado “muy osado” realizar una calificación “hacia un lado o hacia otro” sin disponer de toda la información necesaria.
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