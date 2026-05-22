El Gobierno de Navarra critica la "desorientación" de UPN en la polémica con la camiseta del Athletic

El vicepresidente primero del Gobierno de Navarra, Javier Remírez, ha criticado la "desorientación" de UPN después de que el partido regionalista advirtiera de que acudirá a los tribunales si el Athletic Club no retira un mapa de Euskal Herria de su camiseta.



Remírez ha participado en la ponencia parlamentaria sobre la Lorafna, donde la parlamentaria de UPN Marta Álvarez ha mencionado el asunto de la camiseta para denunciar que el equipo vasco haya utilizado el mapa de Euskal Herria en su nueva indumentaria.



Remírez ha lamentado que la "única carta de la presidenta de UPN a la presidenta María Chivite sea para hablar de la camiseta de un club de fútbol. Dice mucho de las prioridades de un partido que están alejadas de las de la ciudadanía".



Además, ha explicado que "el Gobierno de Navarra solo puede actuar en base a la legalidad. Saben cuál es el margen de maniobra que tiene el Gobierno y piden un imposible a sabiendas que no puede actuar y poner en cuestión el compromiso del Gobierno". Por último, ha añadido que solo le interesa el resultado de un equipo de fútbol y que es Osasuna, que mañana luchará por la permanencia en Primera División.



El resto de grupos también ha opinado sobres este asunto. Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha señalado que "es el último ridículo que ha cometido UPN, meterse con una entidad privada. Ahora cualquier entidad que quiera editar una pegatina, UPN le va a enviar una carta". Araiz ha mencionado otros ejemplos que incluyen el mapa de Euskal Herria, que "es el mapa de donde se habla euskera, por si alguien no sabía", ha apuntado.



Por parte de Geroa Bai, Blanca Regúlez se ha referido a este asunto como una "polémica artificial, que no es seria". "Sabemos la querencia que ha tenido siempre UPN de perseguir a quien porta una ikurriña. Muchos navarros y navarras también la sentimos nuestra", ha dicho.



Por parte del PP, Irene Royo ha opinado que es "una falta de respeto" la acción del club bilbaino. "El Gobierno tenía que haber salido a defender Navarra. No me imagino a otros gobiernos no saliendo a defender. Si no se ponen límites, puede ir a más".



Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha preguntado qué ocurre si "alguien se pone la bandera republicana". "Creo que tenemos que distinguir cuestionar con respetar. Es absolutamente legítimo cuestionarla y aspirar a una nueva realidad política. Pero cuestionar la legalidad... parte de la libertad de expresión es que cada uno elija sus símbolos", ha dicho.



Por parte del Grupo Mixto, Emilio Jiménez ha denunciado que "muchos ayuntamientos no respetan la ley de símbolos y no ocurre nada. Flaco favor se le ha hecho al club mezclándolo con la política. No se da puntada sin hilo".