PSNk "erabateko errespetua" du Zapateroren errugabetasun presuntzioaren aurrean
Esther Iso PSNko Antolakuntza idazkariak adierazi duenez, presidente ohiarentzat "hitz onak" baino ez dituzte, "nafar guztiak gozatzen ari diren ondareagatik".
PSNk "erabateko errespetua" agertu du Jose Luis Rodriguez Zapatero Espainiako Gobernuko presidente ohiaren errugabetasun-presuntzioa dela eta, haren egoera judizialaren inguruan zabaldu diren berrien aurrean.
Eskualdeko Batzorde Betearazlearen bilera hasi aurretik Esther Iso PSNko Antolakuntza idazkariak kazetarien aurrean adierazi duenez, Alderdi Sozialistan "hitz onak" baino ez dituzte presidente ohiarentzat, "nafar guztiak gozatzen ari diren ondareagatik".
Arlo judizialari dagokionez, Isok azpimarratu du alderdiak "erabateko errespetua" duela Zapateroren errugabetasun-presuntzioaren aurrean, eta Justiziari jarduten uzteko eskatu du.
"Justizia izan dadila hitza hartzen duena", esan du buruzagi sozialistak. Horren aburuz, "oso ausarta" da "alde batera edo bestera egitea", oraindik beharrezko informazio guztia eskura izan gabe.
