EAJk Monica Garciaren aurka egin du medikuen grebagatik, eta arazoa lehenagotik datorrela esan du EH Bilduk

PSE-EEk, EH Bilduk, PPk eta Sumarrek uste dute Eusko Jaurlaritzak badituela eskumenak antolaketarekin zerikusia duten arazoak konpontzeko.

EAJk Monica Garcia Osasun ministroa kritikatu du medikuen grebaren inguruan "hartzen ari ez den erabakiengatik", eta Jaurlaritza arazoa "gure eskumenetatik arintzen" saiatzen ari dela defendatu du, baina "arazoa askoz atzeragotik dator", EH Bilduren arabera, ez baitu uste "arazoak eta itxaron-zerrendak greba honekin hasi direnik".

Radio Euskadiko "Parlamento en las ondas" saioan, Legebiltzarrean ordezkaritza duten alderdiek medikuen grebari buruz eztabaidatu dute. Greba horrek atzerapenak eragin ditu kontsultetan, ebakuntzetan eta era guztietako probetan, eta Imanol Pradales lehendakariak ere gogor jo du ministroaren aurka.

Aitor Urrutikoetxea EAJko legebiltzarkidearen hitzetan, ebakuntza kirurgikoa egiteko itxaron-zerrendan dauden pazienteak itunpeko sarera bideratzeko erabakia "sortutako egoera guztia arintzeko" hartu dute, eta "Euskadiren eskumen propioen barruan profesionalekin hitz egiten eta negoziatzen jarraitzeko deia egin du".

Horren harira, Osasun Ministerioa eta Monica Garcia ministroa kritikatu ditu "hartzen ari ez den erabakiengatik", eta ziurtatu du Eusko Jaurlaritza arazoa "arintzen" saiatzen ari dela "gure esparrutik", eskumena Estatukoa dela ukatu gabe.

Ander Goikoetxea EH Bilduko legebiltzarkideak esan du lehendakariak errazago ikusten dituela errudunak kanpoan, zeren "Ministerioari buruz duen diskurtsoa, hemen, funtzio publikoan, grebak daudenean aplikatzea gustatuko litzaidake, sindikatuei eta oposizioari errua bota beharrean".

Goikoetxeak uste du Osasun Ministerioak "lehenbailehen" konpondu beharko lukeela egoera, baina ukatu egin du "arazoak eta itxaron-zerrendak greba honekin hasi zirela".

Ekain Rico PSE-EEko legebiltzarkideak gogorarazi duenez, Estatutu Markoa "CCOO, UGT, CSIF eta SATSE sindikatuek onartu dute, hau da, Espainiako osasun publikoko ordezkaritza sindikalaren % 80k", baina "zenbait sektore korporatibo medikok estatutu propioa izatea planteatzen dute".

Horren esanetan, kolektiboaren aldarrikapen "gehienak" hemen ebazten dira, "ez dira Madrilen ebazten", "lanaldia edo karrera profesionala" esaterako.

Laura Garrido EAEko PPko legebiltzarkidearen hitzetan, Osasun ministroak "denbora asko" darama jopuntuan neurriak ez hartzeagatik. Hainbat gai "aspalditik daude mahai gainean, eta ez dute konponbiderik eman"; beraz, itxaron-zerrenden gorakada "lehenagotik" datorrela azpimarratu du.

Bestalde, Jon Hernandez Sumarreko legebiltzarkideak adierazi du "deigarria" egiten zaiola Eusko Jaurlaritzak "hitz egin behar dela esatea, negoziatu egin behar dela, Osakidetzako lan-baldintzak, Osasun Sailaren menpe daudenak, lan-baldintzak arautzen dituen akordioak, 15 urte daramatzanean negoziatu gabe, Eusko Jaurlaritzaren eta osasun publikoko euskal sindikatuen artean sinatu gabe".

EH Bildu Euskadiko Alderdi Popularra EAJ-PNV Sumar PSE EE Politika

Pello Otxandiano: "Etxebizitza politika honek huts egin badu, momentua da norabidez aldatzeko"

EH Bilduk etxebizitzaren inguruan egindako proposamenaren harira, "jarrera baikorra" izateko eskatu dio Pello Otxandianok Eusko Jaurlaritzari. "Proposamena hartu, aztertu eta egin dezagun eztabaida bat, ea soluziobideak hauek diren edo beste batzuk planteatzen dituzten", gaineratu du EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egin dioten elkarrizketan.

Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan

Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.

Medikuen greba konpontzeko edo eskumenak transferitzeko eskatu dio lehendakariak Monica Garciari: "Arazo bat da"

Imanol Pradales lehendakariak uste du Monica Garcia Osasun ministroa "arazo bat" dela, "bi hilabete baino gehiago daramatzalako ezer jakin nahi izan gabe" estatutu markoa dela eta medikuak egiten ari diren grebari buruz. Hori dela eta, "gaian esku hartzeko" deia egin dio, eta, "arazoa konpontzeko gai ez bada edo ez badu nahi", Euskadiri eskumenak eskualdatzeko eskatu dio, "irtenbide bat bilatzeko". Radio Euskadin egindako elkarrizketa batean deitoratu duenez, Osakidetzaren batez besteko itxaron-zerrenden hobekuntzan "asko" aurreratu bada ere, estatutu markoaren aldeko medikuen grebak, "Osasun Ministerioaren erabaki batetik eratorritakoak", "iskanbila" eragin du. "Euskaditik eta eskumenen esparruaren barruan" aurrera egiten saiatzen ari direla erantsi du.

