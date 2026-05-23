Zapatero gizaseme "nazkagarri" bat dela eta Venezuela bere burua "aberasteko" erabili zuela esan du De Andresek
Euskadiko PPren presidenteak normaltzat jo du sozialista askok inputazioa ez sinestea, "sozialisten ereduari jarraikiz" jokatu baitzuen Zapaterok. "Horregatik nik neuk ez dut sinisten", azpimarratu du.
Zure interesekoa izan daiteke
Flotillako kideen aurka Ertzaintzak izandako jarrera salatu dute EH Bilduk eta Euskadiko Podemosek, eta Zupiriaren premiazko agerraldia eskatu dute
Atxilotuak berehala aste uzteko ere eskatu dute koalizio subiranistak eta alderdi moreak. Bestalde, Ertzaintzak barne ikerketa abiatu du agenteen jarduna "indarrean dauden jarraibideekin bat datorren" egiaztatzeko.
Torresen iritziz, "harrigarria" eta "ulertezina" da EAJk Munduko Txapelketaren kontuan "atzera egin izana"
Bizkaiko PSE-EEko idazkari nagusi eta bigarren lehendakariorde Mikel Torresek Bilboko eta Donostiako hautagaitzak defendatu ditu, eta adierazi du Bilbok 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izan behar duela, Euskadik, oro har, erronka horri aurre egiteko jarrera erakutsi behar duela iritzita.
EAJk Monica Garciaren aurka egin du medikuen grebagatik, eta arazoa lehenagotik datorrela esan du EH Bilduk
PSE-EEk, EH Bilduk, PPk eta Sumarrek uste dute Eusko Jaurlaritzak badituela eskumenak antolaketarekin zerikusia duten arazoak konpontzeko.
PSNk "erabateko errespetua" du Zapateroren errugabetasun presuntzioaren aurrean
Esther Iso PSNko Antolakuntza idazkariak adierazi duenez, presidente ohiarentzat "hitz onak" baino ez dituzte, "nafar guztiak gozatzen ari diren ondareagatik".
Nafarroako Gobernuak UPNren "noraeza" kritikatu du Athleticen elastikoarekin izandako polemikan
Alderdi politikoak LORAFNA (Nafarroako Autonomia Estatutua) eguneratzea eztabaidatzen ari ziren gaur Parlamentuko batzorde batean, eta klub zuri-gorriaren elastikoaren harira piztutako polemikaren inguruko iritziak emateko tartea ere hartu dute.
Lehendakariaren elkarrizketa, 10 titularretan
Imanol Pradales lehendakariak hainbat gai jorratu ditu Radio Euskadin, hala nola medikuen greba, etxebizitzaren arazoa edo autogobernuaren estatus berria.
Pello Otxandiano: "Etxebizitza politika honek huts egin badu, momentua da norabidez aldatzeko"
EH Bilduk etxebizitzaren inguruan egindako proposamenaren harira, "jarrera baikorra" izateko eskatu dio Pello Otxandianok Eusko Jaurlaritzari. "Proposamena hartu, aztertu eta egin dezagun eztabaida bat, ea soluziobideak hauek diren edo beste batzuk planteatzen dituzten", gaineratu du EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egin dioten elkarrizketan.
Lehendakariaren ustez, "euskarak zubi gehiago eta harresi gutxiago behar ditu"
Imanol Pradales lehendakariari elkarrizketa egin diote Radio Euskadiko "Boulevard" saioan, eta bertan adierazi duenaren arabera, "ezin dugu beste alde batera begiratu segurtasun juridikorik eza dagoenean". Euskararen biziberritzeari dagokionez esan duenez, "fokua ez dago euskal administrazio publikoa euskalduntzean, hizkuntzaren erabilera sozialean baizik".
Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan
Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.