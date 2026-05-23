De Andrés afirma que Zapatero es un ser "abyecto" que "usó" a Venezuela para "forrarse"
El presidente del PP vasco ha dicho que es normal que muchos socialistas no se crean la imputación porque "precisamente Zapatero representa el modelo socialista". "Por eso yo me lo creo", ha apuntado.
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EH Bildu y Podemos Euskadi denuncian "la dura actuación de Ertzaintza contra miembros de la Flotilla" y piden la comparecencia urgente de Zupiria
Tanto la coalición soberanista como el partido morado han pedido la inmediata puesta en libertad de los detenidos. Por su parte, la Ertzaintza ha iniciado una investigación interna para verificar si la actuación de los agentes "se ajusta a las instrucciones en vigor".
Torres ve desconcertante e injustificado el "amago de marcha atrás" del PNV con el Mundial
El secretario general del PSE-EE de Bizkaia y vicelehendakari segundo, Mikel Torres, ha defendido las candidaturas de Bilbao y San Sebastián para acoger partidos del Mundial de Fútbol 2030 y ha manifestado que "Bilbao tiene que ser sede del Mundial de 2030. Euskadi en su conjunto tiene que responder con solvencia y con buen hacer al reto de que Bilbao y San Sebastián acojan partidos del Mundial".
El PNV carga contra Mónica García por la huelga de médicos, mientras que EH Bildu dice que el problema viene de antes
PSE-EE, EH Bildu, PP y Sumar coinciden en la capacidad del Gobierno Vasco para gestionar aspectos organizativos que "se resuelven aquí".
El PSN muestra su "respeto absoluto" a la presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero
La secretaria de Organización del PSN, Esther Iso, ha señalado que solo tienen “buenas palabras” hacia el expresidente por “todo el legado” del que, ha dicho, “están disfrutando todos los navarros y navarras” tras sus años al frente del Ejecutivo.
El Gobierno de Navarra critica la "desorientación" de UPN en la polémica con la camiseta del Athletic
Los partidos políticos, que debatían hoy la actualización de la Lorafna (el estatuto de autonomía de Navarra) en una ponencia parlamentaria, han expresado sus opiniones respecto a la polémica.
La entrevista al lehendakari, en 10 titulares
El lehendakari, Imanol Pradales, ha tratado en Radio Euskadi sobre diferentes cuestiones, como la huelga de médicos, el problema de la vivienda o el nuevo estatus de autogobierno.
Otxandiano afirma que es el momento de "cambiar de dirección" porque la actual política de vivienda "ha fallado"
El portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, ha pedido al Gobierno Vasco que, "por lo menos", muestre "una postura positiva" ante la propuesta 'Posible 30k' que ha presentado la formación soberanista "para analizarla, debatir y ver si las soluciones son ésta o plantean otras".
El lehendakari destaca que "el euskera necesita más puentes y menos muros"
El lehendakari Imanol Pradales ha sido entrevistado en Boulevard de Radio Euskadi y ha subrayado que "no podemos mirar hacia otro lado cuando hay un problema de inseguridad jurídica". En relación con la revitalización del euskera, el lehendari ha recordado que "el foco no está en la euskaldunización de la administración pública vasca, está en su uso social".
El lehendakari considera que UPN busca una polémica estéril con la nueva camiseta del Athletic
El lehendakari Imanol Pradales ha expresado su apoyo y solidaridad al Athletic tras la petición de UPN de que se impida el uso de la nueva indumentaria del equipo bilbaíno en la que se ha incluido a Navarra dentro del mapa de Euskal Herria junto con una ikurriña. Tras señalar que la nueva camiseta le parece "muy bonita", ha recordado que el propio Gobierno de Navarra ha sido "taxativo" asegurando que "no había nada desde el punto de vista de la legalidad que hubiera que cuestionar" y, en este sentido, considera "una polémica absolutamente estéril la que busca UPN" con el "único" objetivo de "buscar enfrentamiento y división". El lehendakari ha advertido de que es "muy peligroso jugar al enfrentamiento y a la división con los símbolos y con las identidades" y ha instado a "no darle pábulo a UPN".