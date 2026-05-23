Torresen iritziz, "harrigarria" eta "ulertezina" da EAJk Munduko Txapelketaren kontuan "atzera egin izana"

Mikel Torres
EITB

Bizkaiko PSE-EEko idazkari nagusi eta bigarren lehendakariorde Mikel Torresek Bilboko eta Donostiako hautagaitzak defendatu ditu, eta adierazi du Bilbok 2030eko Munduko Txapelketaren egoitza izan behar duela, Euskadik, oro har, erronka horri aurre egiteko jarrera erakutsi behar duela iritzita.

pello otxandiano eh bildu
Pello Otxandiano: "Etxebizitza politika honek huts egin badu, momentua da norabidez aldatzeko"

EH Bilduk etxebizitzaren inguruan egindako proposamenaren harira, "jarrera baikorra" izateko eskatu dio Pello Otxandianok Eusko Jaurlaritzari. "Proposamena hartu, aztertu eta egin dezagun eztabaida bat, ea soluziobideak hauek diren edo beste batzuk planteatzen dituzten", gaineratu du EH Bilduren Eusko Legebiltzarreko bozeramaileak ETB1eko "Egun on Euskadi" saioan egin dioten elkarrizketan.

Lehendakariaren ustez, UPNk polemika artifiziala sortu nahi du Athleticen kamiseta berriaren inguruan

Imanol Pradales lehendakariak babesa eta elkartasuna adierazi dio Athletici, UPNk klubari elastikoetatik Euskal Herriko mapa kentzeko eskatu ostean. Kamiseta berria "oso polita" iruditzen zaiola esan du, eta gogorarazi du Nafarroako Gobernua bera ere ez dela auzian sartuko. Polemika artifiziala bilatzea egotzi dio lehendakariak UPNri, eta ohartarazi du oso arriskutsua dela sinboloekin eta identitateekin liskarra eta zatiketa bultzatzea.

